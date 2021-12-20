Путін обговорив із главою Фінляндії неможливість введення України до НАТО

У своєму бажанні не допустити вступу України до НАТО Путін пускається у пошуки союзників серед інших країн. Як повідомляється на сайті Кремля, президент РФ провів телефонну бесіду з президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністе. Забувши історичне тло відносин між країнами, він з надією на розуміння розповідав про тривогу щодо ситуації навколо України.
Вимагаючи від Києва повного та беззаперечного виконання "мінського комплексу заходів", Путін нарікав у розмові з фінським колегою на те, що український уряд продовжує "робити ставку на силові методи". Як приклад він назвав застосування ЗСУ на Донбасі важких видів озброєння та ударних безпілотників.
Таким чином, з вуст президента Росії знову прозвучала вимога зупинити наближення НАТО до рубежів РФ, а саме виключити можливість введення України до складу Альянсу.
Нагадаємо, що головне завдання Путіна – це отримати від НАТО юридичні домовленості, що виключають просування Альянсу на схід.
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