Путін обговорив із главою Фінляндії неможливість введення України до НАТО

16:57 14 грудень Київ, Україна

У своєму бажанні не допустити вступу України до НАТО Путін пускається у пошуки союзників серед інших країн. Як повідомляється на сайті Кремля, президент РФ провів телефонну бесіду з президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністе. Забувши історичне тло відносин між країнами, він з надією на розуміння розповідав про тривогу щодо ситуації навколо України.

Вимагаючи від Києва повного та беззаперечного виконання "мінського комплексу заходів", Путін нарікав у розмові з фінським колегою на те, що український уряд продовжує "робити ставку на силові методи". Як приклад він назвав застосування ЗСУ на Донбасі важких видів озброєння та ударних безпілотників.

"У цьому зв'язку Володимир Путін знову наголосив на необхідності невідкладного запуску переговорів зі США та НАТО для вироблення міжнародно-правових гарантій безпеки нашої країни", - додали у кремлівській пресслужбі.

Таким чином, з вуст президента Росії знову прозвучала вимога зупинити наближення НАТО до рубежів РФ, а саме виключити можливість введення України до складу Альянсу.

Нагадаємо, що головне завдання Путіна – це отримати від НАТО юридичні домовленості, що виключають просування Альянсу на схід.