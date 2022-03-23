Путін обіцяє білорусам $1000-1500 на місяць за участь у війні проти України

12:09 23 березня Київ, Україна

Президент Росії Володимир Путін шукає нових методів для втягування білорусів у війну.

Про це 23 березня повідомило Головне управління розвідки Міноборони.



За даними ГУР, співробітники російських спецслужб вивчають морально-психологічний стан військовослужбовців Білорусі та проводять "індивідуальні бесіди" із рядовим складом.



"За виконання "спеціальних завдань" білорусам пропонується грошове забезпечення у розмірі 1000-1500 доларів на місяць. На додачу - пільгове навчання у російських військових вишах", - заявили у розвідці.



Зазначається, що такі випадки зафіксовані у підрозділах 103 повітряно-десантної дивізії ЗС Білорусі та Гомельської прикордонної групи.



"Незважаючи на це, серед білоруських військових відзначається дуже низький рівень мотивації участі у бойових діях. Ті ж, хто дав згоду, виключаються зі списків особового складу своїх підрозділів для продовження служби не в лавах ЗС Білорусі", - уточнили в ГУР.



Наразі серед вищого військово-політичного керівництва Білорусі проходять суперечки щодо можливості участі у бойових діях на території України.



За наявними даними, білоруських військових, які відмовляються від участі у так званій "спеціальній операції", перевіряють на зв'язки з опозицією, а нелояльних до РФ командирів замінюють.