Путін про події в Нагірному Карабаху

Російський президент Володимир Путін заявив, що Кремль не байдужий до подій, які відбуваються в Нагірному Карабаху між Вірменією та Азербайджаном.
Події в Карабаху він назвав "величезною трагедією". "Люди гинуть, великі втрати з обох сторін. І ми сподіваємося, що в якнайближчий час цей конфлікт буде припинено", - сказав Путін.
Він закликав до припинення вогню, а також зазначив, що Вірменія - член Організації договору про колективну безпеку, а тому Росія має перед нею "певні зобов'язання", "але бойові дії ведуться не на території Вірменії".
"І Азербайджан, і Вірменія, і Нагорний Карабах - все це територія, де проживають не чужі нам люди. Досить сказати, що у нас в Росії проживають близько 2 млн азербайджанців і понад 2 млн вірменів. Величезна кількість громадян Росії підтримує тісні дружні і навіть родинні відносини з обома республіками", - підкреслив лідер Кремля.
Події в Карабаху він назвав "величезною трагедією". "Люди гинуть, великі втрати з обох сторін. І ми сподіваємося, що в якнайближчий час цей конфлікт буде припинено", - сказав Путін.
Він закликав до припинення вогню, а також зазначив, що Вірменія - член Організації договору про колективну безпеку, а тому Росія має перед нею "певні зобов'язання", "але бойові дії ведуться не на території Вірменії".
"І Азербайджан, і Вірменія, і Нагорний Карабах - все це територія, де проживають не чужі нам люди. Досить сказати, що у нас в Росії проживають близько 2 млн азербайджанців і понад 2 млн вірменів. Величезна кількість громадян Росії підтримує тісні дружні і навіть родинні відносини з обома республіками", - підкреслив лідер Кремля.
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