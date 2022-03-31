Путін не знає точних цифр. Головнокомандувач РФ дезінформований, - розвідка США

Американські спецслужби частково розсекретили доповідь, в якій йдеться про те, що оточення президента РФ Володимира Путіна не повідомляє йому точну і повну інформацію про те, що відбувається.
Про зміст доповіді розповіла журналістам директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд, повідомляє ВВС.
«Ми маємо в своєму розпорядженні інформацію про те, що Путін почувається введеним в оману російськими військовими, результатом чого з'явилася напруга у відносинах між Путіним і військовим керівництвом», - сказала Бедінгфілд.
«Ми вважаємо, що Путіна його радники дезінформують про те, наскільки ефективно діють російські військові і якою мірою російська економіка вражена санкціями.. І все тому, що його старші радники дуже бояться сказати правду», - додала вона.
За словами Бедінгфілда, адміністрація Байдена вирішила розсекретити цю інформацію для того, щоб показати, якою стратегічною помилкою для Росії стала війна з Україною.
Бедінгфілд наголосила, що джерела цих відомостей або методи, за допомогою яких отримані розвідкою ці дані, не можуть бути розкриті.
Подібну думку висловив голова британської електронної розвідки GCHQ Джеремі Флеммінг.
Він заявив, що російський президент Володимир Путін перед нападом на Україну неадекватно оцінював і силу своєї армії та противника, і тепер йому бояться повідомляти реальний стан справ.
Представник Пентагону Джон Кірбі повідомив журналістам, що військове відомство США погоджується з оцінками Білого дому, що президент Росії Путін погано поінформований про події в Україні.
У Пентагону, сказав Кірбі, ця оцінка викликає занепокоєння. «Це його армія. Це його війна. Він її вибрав... Той факт, що він може не до кінця розуміти, якою мірою його війська зазнають невдачі в Україні, викликає деякі побоювання», - заявив Кірбі.
За словами представника Пентагону, погана поінформованість Путіна може призвести до не цілком вірних рішень під час переговорів щодо припинення війни.. «Якщо він не повністю поінформований про те, наскільки погано у нього справи, то як його переговорники збираються дійти згоди?» – сказав Кірбі.
«Ми маємо в своєму розпорядженні інформацію про те, що Путін почувається введеним в оману російськими військовими, результатом чого з'явилася напруга у відносинах між Путіним і військовим керівництвом», - сказала Бедінгфілд.
«Ми вважаємо, що Путіна його радники дезінформують про те, наскільки ефективно діють російські військові і якою мірою російська економіка вражена санкціями.. І все тому, що його старші радники дуже бояться сказати правду», - додала вона.
За словами Бедінгфілда, адміністрація Байдена вирішила розсекретити цю інформацію для того, щоб показати, якою стратегічною помилкою для Росії стала війна з Україною.
Бедінгфілд наголосила, що джерела цих відомостей або методи, за допомогою яких отримані розвідкою ці дані, не можуть бути розкриті.
Подібну думку висловив голова британської електронної розвідки GCHQ Джеремі Флеммінг.
Він заявив, що російський президент Володимир Путін перед нападом на Україну неадекватно оцінював і силу своєї армії та противника, і тепер йому бояться повідомляти реальний стан справ.
Представник Пентагону Джон Кірбі повідомив журналістам, що військове відомство США погоджується з оцінками Білого дому, що президент Росії Путін погано поінформований про події в Україні.
У Пентагону, сказав Кірбі, ця оцінка викликає занепокоєння. «Це його армія. Це його війна. Він її вибрав... Той факт, що він може не до кінця розуміти, якою мірою його війська зазнають невдачі в Україні, викликає деякі побоювання», - заявив Кірбі.
За словами представника Пентагону, погана поінформованість Путіна може призвести до не цілком вірних рішень під час переговорів щодо припинення війни.. «Якщо він не повністю поінформований про те, наскільки погано у нього справи, то як його переговорники збираються дійти згоди?» – сказав Кірбі.
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