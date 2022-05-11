Путін не завершить війну в Україні кампанією на Донбасі - розвідка США

07:42 11 травня Київ, Україна

Директорка нацрозвідки США Авріл Хейнс заявила, що путін збирається пробити дорогу до Придністров'я, для цього він запровадить військовий стан і почне мобілізацію в країні.



Про це повідомляє AFP.



"За нашими оцінками, президент путін готується до затяжного конфлікту в Україні, в ході якого він все ще має намір досягти цілей за межами Донбасу", - вважає Хейнс.



Російські сили, як і раніше, мають намір завоювати територію на узбережжі Чорного моря, частково для забезпечення водних ресурсів Криму, заявила вона.



Проте, вважає глава американської розвідки, російський контингент недостатньо сильний і численний, щоб захопити і утримати всю територію, що планується, без великої мобілізації військ і ресурсів. За її словами, російський лідер «зіштовхується з невідповідністю між амбіціями та нинішніми звичайними військовими можливостями росії».



"Нинішній стан справ підштовхує путіна до більш рішучих заходів, включаючи введення військового стану, переорієнтацію промислового виробництва та інші дії з мілітаризації, щоб вивільнити ресурси, необхідні для досягнення його цілей", - сказала Хейнс.



Хейнс, яка займається всіма розвідувальними службами США, включаючи ЦРУ та Агентство національної безпеки, сказала, що вони не вірять, що російський лідер готовий до ескалації конфлікту із застосуванням ядерної зброї. За її словами, путін використовує ядерну «риторику», щоб відлякати Захід від підтримки України. Росія може посилити цю риторику, розпочавши нові навчання сил ядерного стримування.



Розвідка США вважає, що путін схвалить використання «тактичної» ядерної зброї лише у тому випадку, якщо сама росія опиниться під «екзистенційною загрозою». Хейнс вважає, що москва чітко сигналізуватиме, коли вона буде готова застосувати ядерну зброю.