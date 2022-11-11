Путін не планує онлайн-звернення до учасників саміту G20

12:26 11 листопада Київ, Україна

Президент росії володимир путін не планує звертатися до учасників саміту G20 в режимі онлайн. Про це заявив речник глави держави дмитро пєсков.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Ні, не планується", - сказав пєсков журналістам, відповідаючи на запитання, чи буде на саміті онлайн чи відеозвернення президента.

За словами пєскова, відеозвернення путіна до учасників саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Таїланді також не планується.

Пєсков сказав, що це рішення пов'язане з "графіком" путіна та "необхідністю перебувати в росії".