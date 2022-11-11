Путін не планує онлайн-звернення до учасників саміту G20

Президент росії володимир путін не планує звертатися до учасників саміту G20 в режимі онлайн. Про це заявив речник глави держави дмитро пєсков.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
За словами пєскова, відеозвернення путіна до учасників саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Таїланді також не планується.
Пєсков сказав, що це рішення пов'язане з "графіком" путіна та "необхідністю перебувати в росії".
Раніше з'явилася інформація, що глава країни-агресора володимир путін може взяти участь у саміті в онлайн-форматі. Таку заяву зробив президент Індонезії Джоко Відодо.
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