Путін не планує онлайн-звернення до учасників саміту G20

12:26 11 листопада Київ, Україна

Президент росії володимир путін не планує звертатися до учасників саміту G20 в режимі онлайн. Про це заявив речник глави держави дмитро пєсков.
 
Про це повідомляє "Інтерфакс".
"Ні, не планується", - сказав пєсков журналістам, відповідаючи на запитання, чи буде на саміті онлайн чи відеозвернення президента.
За словами пєскова, відеозвернення путіна до учасників саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Таїланді також не планується.
 
Пєсков сказав, що це рішення пов'язане з "графіком" путіна та "необхідністю перебувати в росії".
 
Раніше з'явилася інформація, що глава країни-агресора володимир путін може взяти участь у саміті в онлайн-форматі. Таку заяву зробив президент Індонезії Джоко Відодо.