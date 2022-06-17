Путін не планував зупинятися в Україні - Байден

18:49 17 червня Київ, Україна





Про це він сказав в інтерв'ю агентству АР. Глава Білого Дому Джо Байден вважає, що Путін наказав би своїм військам рухатися далі, якби Захід стояв осторонь і не допомагав стримувати його в Україні.Про це він сказав в інтерв'ю агентству АР.

"Я переконаний, що якщо ми дозволимо Путіну пройти, Росії пройти, він не зупиниться", – сказав президент США.

Байден додав, що він спочатку попереджав американців: допомога Україні коштуватиме дорого.

"Я давав зрозуміти, що допомагати Україні та організовувати НАТО для допомоги Україні, що це коштуватиме дорого. За це доведеться заплатити ціну. Але варіант нічого не робити був би гіршим.. Якби він справді вторгся в Україну, захопив Україну, Білорусь, де він є, і він становив загрозу НАТО, все це було б ще страшнішим", - додав Байден.



Він також додав, що якби країни НАТО стояли осторонь, то почався б хаос у Європі.

"Ви б побачили можливість того, що вони продовжують рухатися. Ви вже бачили, що вони роблять у Білорусі. Що сталося б у сусідніх країнах. Ви б побачили, що трапилося б і в Польщі, і в Чехії, і в усіх членах НАТО», – сказав Байден.



Він також підкреслив, що Путін сподівався на фінляндизацію НАТО, а натомість отримав "НАТО-ізацію Фінляндії".