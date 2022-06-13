«Путін не зупиниться на Україні» - Столтенберг

10:56 13 червня Київ, Україна

Імперські амбіції путіна не обмежуються Україною: «договори про безпеку», які він представив НАТО та США у грудні минулого року, висунули вимоги не лише до України, а й до НАТО.

Про це під час візиту у Фінляндії нагадав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг



Вимоги москви припускають повний перегляд порядку європейської безпеки, закріпленого в заключному акті Гельсінкі 1975 року, вважає Столтенберг. Одним із основних принципів цього документа є право кожної нації обирати свій власний шлях.

«Заявки Фінляндії та Швеції на вступ до нашого Альянсу є чітким сигналом. Агресія не приносить плодів. Залякування не працює. Двері НАТО залишаються відчиненими», — сказав генеральний секретар альянсу.

Виступаючи разом із президентом Фінляндії Саулі Ніїністе, генсек НАТО пообіцяв, що членство Фінляндії та Швеції в НАТО ще більше зміцнить північний регіон альянсу.

"Ми повинні вирішити проблеми безпеки всіх союзників, у тому числі побоювання Туреччини щодо терористичного угруповання РПК", - наголосив він.

Сьогодні, 13 червня, Столтенберг вирушить до Швеції для зустрічей з прем'єр-міністром Магдаленою Андерссон та її урядом.

Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО 18 травня. Країни пояснили своє рішення змінами у сфері безпеки після вторгнення росії в Україну. Щоб приєднання відбулося, заявки мають схвалити усі 30 країн-членів альянсу. Туреччина виступає проти цього кроку.



Анкара заблокувала розгляд заявок Фінляндії та Швеції через їхні зв'язки з представниками забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану. Також Ердоган звинуватив ці країни у приховуванні послідовників Фетхуллаха Ґюлена – Анкара вважає його організатором спроби державного перевороту у 2016 році.

Напередодні повідомлялося, що Фінляндія відмовилася виконувати умову Анкари для вступу до НАТО - видавати Туреччині людей, яких турецький уряд звинувачує у зв'язках із терористами. Президент Фінляндії Сауле Ніїністе заявив, що його країна не вступатиме в НАТО окремо від Швеції, з якою разом подали заявку на членство.