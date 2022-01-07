Путін не зупиниться на Україні

10:52 07 січень Київ, Україна

Інформація про те, що Путін задумав повномасштабне вторгнення в Україну, змушує замислитися про далекосяжні наслідки. Зокрема, про те, що після України, він обов'язково піде далі на Захід.



Росія являє собою типову країну-агресора. Путін, перебуваючи біля керма найбільшої у світі країни, використовує природні ресурси для збільшення армії та для проживання своїх поплічників. Він є чекістом до мозку кісток, у якому, крім нескінченної жадібності, присутня установка на знищення “капіталістичного Заходу, що загниває”.



Боротьба із Заходом, а в основі своїй з Америкою, була ідеологічною боротьбою часів Холодної війни, проте якщо цивілізовані країни давно мають намір співпрацювати з Росією, то в Кремлі готові продовжити війну. Нехай гібридну, нехай таємну, нехай таку ж холодну, проте співпрацювати на умовах Заходу в Кремлі не хочуть. Звичка вести справи у стилі 90-х ніяк не може співіснувати із західним лібералізмом та партнерськими відносинами. А апетити у Путіна та його оточення великі і підігріваються вони спогадами про “велику Росію, найбільшу і могутню країну у світі, перед якою всі повинні схилити голови чи померти”. Однак якщо ці спогади і заслуговують на існування, то належать вони швидше до СРСР, але не до Росії.

Ймовірно, десь у глибині душі, Путін і сам це розуміє. Зокрема, це розуміння є одним із тригерів щодо бажання повернути колишні радянські республіки у володіння Росії. З урахуванням того, що реалізація повернення країн, які понад 30 років незалежні, відбувається вкрай повільно (Путін як ідеаліст цього завдання просто не доживе до моменту возз'єднання), глава Кремля в останній термін свого правління може піти на відчайдушний крок і спустити з повідка армію.

На цей момент велика кількість російських військ уже сконцентрована на кордонах з Україною, а вік Путіна вказує на те, що термін його правління в Росії, не виключено, може бути останнім. У цьому випадку дуже дивно, чому Європа так спокійно реагує на те, що відбувається.





Висловлювання “заклопотаності”, “обурення” та “протестів” не означають справжнього занепокоєння з приводу того, що відбувається в ЄС. Там мають розуміти, що країни Європейського Союзу є союзниками США, а отже, за умовчанням – вороги Кремля. Щороку в ЗМІ можна зустріти інформацію про кібератаки, вбивство агентів, диверсії на складах за участю російських спецслужб. Тобто Росія веде активну підривну діяльність на полях Європи. На території Висловлювання “заклопотаності”, “обурення” та “протестів” не означають справжнього занепокоєння з приводу того, що відбувається в ЄС. Там мають розуміти, що країни Європейського Союзу є союзниками США, а отже, за умовчанням – вороги Кремля. Щороку в ЗМІ можна зустріти інформацію про кібератаки, вбивство агентів, диверсії на складах за участю російських спецслужб. Тобто Росія веде активну підривну діяльність на полях Європи. На території НАТО та країн ЄС. Не в себе вдома, не в сусідніх республіках, віщаючи з блакитних екранів пропаганду, а на території, яка має бути під захистом Північноатлантичного альянсу. Але в результаті виходить так, що російські агенти успішно ведуть війну в Європі, а уряди ЄС і НАТО слухняно очікують, коли Путін віддасть наказ про вторгнення в Україну, наївно вважаючи, що далі глава Кремля не піде. Не виключено, що такий сценарій побічно, можливо, між рядками, але обговорювався під час переговорів Байдена та Путіна або обговорюватиметься наступного тижня.





Наївність європейців і навіть США надають російському президенту можливість отримати бажане. Коли на Заході вже усвідомлюють, що Путіна не зупинять кордони ЄС, адже він переконаний у союзі з Китаєм, який, не виключено, що підтримає Росію у її потугах завдати удару економіці країн Заходу. Путін йде у наступ не лише проти України. Для нього це боротьба характерів, як було у 90-х. США та ЄС не повинні навіть розглядати вимоги Кремля та реагувати на такі пропозиції, як мінімум, санкціями, як максимум, ставати на реальний захист свого партнера та майбутнього союзника. Тільки такі дії допоможуть вберегти не лише Україну, а й усю Східну Європу, а згодом Центральну та Західну її частини. Настав час прокинутися і побачити ситуацію такою, якою вона є насправді, і почати діяти.