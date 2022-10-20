Путін не хоче дипломатичного врегулювання війни - Блінкен

У президента росії володимира путіна немає жодного інтересу до дипломатичного вирішення збройного конфлікту в Україні після восьми місяців війни.
Про це в інтерв'ю телеканалу ABC News заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Про це в інтерв'ю телеканалу ABC News заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
У відповідь на питання про те, що президент Володимир Зеленський також відмовився вести переговори з володимиром путіним і готовий до дипломатичного врегулювання лише з наступним президентом росії, Блінкен підкреслив, що український лідер все ж таки прагне дипломатії на відміну від президента росії.
За його словами, при цьому путін вдається до нераціональних рішень та вчинків.
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