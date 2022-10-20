Путін не хоче дипломатичного врегулювання війни - Блінкен

15:21 20 жовтня Київ, Україна

У президента росії володимира путіна немає жодного інтересу до дипломатичного вирішення збройного конфлікту в Україні після восьми місяців війни.

Про це в інтерв'ю телеканалу ABC News заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Наша мета проста - підтримувати українців, щоб переконатися, що їхня країна залишається незалежною і, зрештою, забезпечити найсильнішу позицію на переговорах, якщо вони розпочнуться", - зазначив чиновник.
У відповідь на питання про те, що президент Володимир Зеленський також відмовився вести переговори з володимиром путіним і готовий до дипломатичного врегулювання лише з наступним президентом росії, Блінкен підкреслив, що український лідер все ж таки прагне дипломатії на відміну від президента росії.
"Він (Зеленський - ред. ) ясно дав зрозуміти, що в якийсь момент дипломатія має покласти цьому кінець. Але те, що ми бачимо досі, – це відсутність інтересу путіна до значущої дипломатії”, – наголосив держсекретар.
За його словами, при цьому путін вдається до нераціональних рішень та вчинків.
"Важко уявити себе в чужій свідомості. Я думаю, що він раціональний, але рішення, які він ухвалює, чи, краще сказати, його цілі не раціональні", - підсумував Блінкен.