Путін не готовий ризикувати, ухвалюючи рішення про війну в Україні — ISW

14:56 06 лютого Київ, Україна





За даними аналітиків, путін виходив із помилки, що російські війська зможуть змусити Київ капітулювати без значних військових жертв, і розглядав російське вторгнення як обмежений та прийнятний ризик. Президент росії володимир путін не готовий ризикувати, приймаючи рішення про війну росії в Україні. Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) За даними аналітиків, путін виходив із помилки, що російські війська зможуть змусити Київ капітулювати без значних військових жертв, і розглядав російське вторгнення як обмежений та прийнятний ризик.

"Перехоплені російські військові плани, наприклад, показали, що кремль очікував, що російські війська захоплять Київ за кілька днів, російські спецслужби, за повідомленнями, очікували, що українська армія зазнає краху, а кремлівські пропагандисти заздалегідь опублікували заздалегідь написану статтю, яка похвалила рф 26 лютого 2022 року", - йдеться в аналітичному звіті.

Аналітики зазначають, що путін відкинув попередження Центрального банку росії у лютому 2022 р. про вплив війни в Україні на майбутнє російської економіки в умовах жорстких західних санкцій. Це свідчить, що путін помилково вважав, що Захід не покладе на нього значних витрат через його вторгнення. Провал російських військ у битві за Київ змусив путіна приймати складні рішення.

"Путін, однак, як і раніше не бажає віддавати наказ про складні зміни в російській армії та суспільстві, які, ймовірно, необхідні для того, щоб врятувати його війну", - йдеться в аналітичному звіті.

Путін послідовно ігнорував, відкладав або частково виконував кілька ймовірно необхідних прагматичних рішень щодо вторгнення, зазначають аналітики. Він неохоче віддавав наказ про повну мобілізацію після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська у червні-липні 2022 року та кількох невдалих наступальних операцій, що виснажили значну частину регулярних збройних сил росії.

"Путін проігнорував неодноразові заклики російської націоналістичної спільноти в травні 2022 року мобілізувати резервістів, оголосити війну Україні, запровадити військовий стан у росії та модернізувати систему призову до армії", - йдеться у звіті.

Ймовірно, путін боявся викликати антагонізм у російському суспільстві, а влітку віддав перевагу вербуванню та використанню неефективних нерегулярних збройних формувань, зазначають аналітики.



Путін також намагався підтримувати вигляд так званої "обмеженої війни", щоб захистити більшу частину російського суспільства від масштабів та витрат російської війни в Україні. А також не робив багато публічних виступів, пов'язаних із військовими діями з початку війни до середини грудня.

"Путін продовжував обирати порівняно менш ризиковані варіанти, навіть коли восени 2022 року зіткнувся з військовими невдачами. Путін почав вживати непопулярні всередині країни та потенційно ризиковані заходи, такі як оголошення часткової мобілізації або розширення військового стану лише після того, як жахлива ситуація на фронті після українських успіхів дала зрозуміти, що кремлю потрібна додаткова бойова сила”, — наголошується в аналітичному звіті.

На думку аналітиків, путін міг би оголосити масштабнішу мобілізацію, ніж 300 000 військовослужбовців, але, ймовірно, побоювався, що і без того непопулярна перспектива мобілізації ще більше зашкодить його привабливості в російському суспільстві.

"Путін, зокрема, покладається на групу цапів-відбувайлів, які публічно ризикують замість нього і беруть на себе провину за російські військові невдачі і непопулярну політику. Путін дозволяє, а іноді і сприяє критиці російських провоєнних блогерів на адресу мо рф, щоб відвести провину від себе”, - йдеться в аналітичному звіті.

Наприклад, путін поклав відповідальність на міністра оборони росії сергія шойгу і міноборони росії за своє найбільш непопулярне на сьогодні рішення - наказ про часткову мобілізацію. Він доручив шойгу роз'яснити положення про мобілізацію у телевізійному інтерв'ю. Путін також неодноразово звинувачував міністерство оборони росії у всіх проблемах, пов'язаних з проведенням часткової мобілізації, а також публічно докоряв міноборони і закликав його дослухатися до критики.