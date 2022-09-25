Путін заборонив своєму війську відступати на Херсонщині - NYT

Російський президент Володимир Путін заборонив російським військовим відступати з Херсона, незважаючи на прохання своїх командирів на місцях. Наразі він особисто займається стратегічним плануванням війни проти України.. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських чиновників.

"Президент Росії Володимир Путін останніми тижнями більш активно займається стратегічним плануванням війни в Україні, у тому числі він відхилив прохання своїх командирів на місцях дозволити їм відступити з життєво важливого південного міста Херсона", - повідомляє видання.

У статті наголошується, що відхід із Херсона дозволив би російським військовим організовано відступити через річку Дніпро, зберігши свою техніку та рятуючи життя солдатів.

Але такий відступ став би ще однією принизливою публічною поразкою путіна у війні і приніс би Україні другу велику перемогу за місяць.

Американці наголошують, що деокупація Херсона, який росіяни захопили першим на початку війни і який зараз залишається єдиним окупованим обласним центром України, була б великим досягненням для президента Володимира Зеленського.

Однак путін зосереджений на перемозі за всяку ціну і став брати на себе ще більшу роль у війні, зокрема, каже командирам, що стратегічні рішення на місцях ухвалює він сам.

Крім блокування відступу з Херсона, путін поставив під сумнів наміри росіян закріпитися на північному сході біля річки Оскол, до якої український контрнаступ дійшов цього місяця.. Вони вважали, що путін йде на війну з недостатньою кількістю військ та озброєння, та їх побоювання виявилися правильними.

Повідомляється, що після поразки під Києвом путін послабив свій контроль над військовим плануванням та дозволив старшим генералам створити нову стратегію.. Вона була фактично війною на виснаження та дозволила Росії просунути свою армію вперед на сході України.

За даними американських чиновників, хоча путін і прийняв деякі рекомендації військового командування, включаючи мобілізацію, його участь у прийнятті рішень створила напруженість.

Путін вимагає стратегії без подальших відступів, але на тлі успішного контрнаступу України російське військове керівництво розділилося у думках щодо того, як реагувати на вказівки президента Росії – одні вважають, що їх треба виконувати, а інші – що варто чинити опір.

Нагадаємо, вчора ЗСУ вдарили по техніці Росії біля Антонівського мосту в Херсоні, а також атаковано район зосередження ворожого озброєння та техніки.

ЗСУ за день збили чотири літаки Росії.