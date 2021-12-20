Путін напружує ситуацію, щоби більше отримати від компромісу

Володимир Путін чудово усвідомлює, що Київ міцно стоїть на своєму бажанні вступити до Північноатлантичного Альянсу, і цей напрямок закріплений у Конституції України. Тому він намагається всіма правдами та неправдами ускладнити переговори з цього питання. Глава Кремля знову наполягає на переговорах із президентом США, висуваючи нові списки вимог.

Але всі ці вимоги, включаючи вимогу Росії від НАТО письмових гарантій неприйняття України, спрямовані саме на те, щоб ускладнити перебіг переговорів із Заходом. Таку версію озвучила в одному із інтерв'ю заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За словами Маляр, Путін, як досвідчений гравець, блефує, намагається завести опонентів у глухий кут, завищує ставки, намагаючись поставити перед серйозним вибором. Він спеціально нагнітає ситуацію. Зазвичай таку тактику виставляти завищені вимоги можуть використовувати для того, щоб виграти щось менше. Чого ж насправді хоче Путін наприкінці своїх багатоходівок?

Заступниця міністра наголосила, що Україна у своєму бажанні просування в Альянс має колективну підтримку інших країн. Головним завданням перед країною зараз є посилена підготовка та впровадження всіх необхідних для відповідності вимогам НАТО, щоб у будь-який момент бути готовими до такого шансу.

"Ми готуємось. За всіма напрямками реформ ми рухаємося абсолютно за планом. Більше того, ми навіть випереджаємо в деяких здобутках країни, які вже є членами НАТО", - розповіла чиновниця.

Так, оборонний бюджет країни відповідає усім стандартам НАТО. Наприклад, на озброєння було виділено близько 20% коштів. Йде підготовка нових норм та правил щодо освіти, кадрового менеджменту та підходів до військової кар'єри.

Армія України відповідає вимогам взаємосумісності армій країн-членів НАТО. У ході всіх минулих спільних навчань, бійці ЗСУ показали результати не гірше, а в чомусь навіть кращі за закордонних союзників.