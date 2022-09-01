Путін сподівається, що Ердоган допоможе росії обійти західні санкції

16:09 05 серпня Київ, Україна

Росія хоче домогтися від Туреччини допомоги з обходом обмежень у сфері фінансів та енергетики, наслідки яких стають для російської економіки дедалі болючішими.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на дані української розвідки, а також джерела з обох сторін переговорів.



Видання нагадує, що в Сочі відбувається друга за останні два тижні зустріч президента росії володимира путіна і президента Туреччини Тайіпа Ердогана. Джерела WP стверджують, що російська делегація намагатиметься переконати турецьких колег перетворити країну на хаб, який дозволить росії обійти найболючіші санкції. Йдеться насамперед про енергетику: росія хоче домогтися від Туреччини дозволу купувати частки у відповідній інфраструктурі — нафтових терміналах і нафтопереробних заводах. Подібні інвестиції з російської сторони дозволять оминути майбутнє нафтове ембарго Європейського Союзу, зазначає видання.



Окремий пласт дискусій присвячено банківській сфері. Російська влада хоче, щоб найбільші державні банки Туреччини відкрили для російських держбанків кореспондентські рахунки та допомогли в кооперації фінансових сфер. Також російська сторона просить усунути обмеження для бізнесу, які зараз забороняють діяльність російських промислових компаній усередині спеціальних економічних зон.



Проте немає жодних свідоцтв готовності турецької влади допомагати росії з її запитами, оскільки банківська підтримка призведе до накладення вторинних санкцій вже на турецькі організації, зазначає видання. Офіційно предмет переговорів лідерів країн чиновники коментувати відмовляються, проте представник турецької делегації зазначив, що їхня країна підтримує суверенітет та незалежність України. А на питання про неприєднання до санкцій він заявив, що це принципова позиція і Туреччина готова розглянути приєднання до обмежень лише в рамках ООН.

Європейські чиновники не знали про пропозиції Туреччини, однак у ЄС обізнані про активний пошук росією нових союзників, які б допомогли їй обійти обмеження. За їхніми словами, російські представники зараз активно подорожують світом у пошуках будь-якої допомоги і Туреччина — не виняток через «слабку силу закону» в цій країні.



Гостра необхідність у пошуках союзників викликана наростаючими загрозами від санкцій, які запровадили західні країни проти росії. Незважаючи на пафос промов офіційних осіб, включаючи володимира путіна, проблеми в економіці стають дедалі гострішими, стверджує видання. Опитані WP економісти зазначають, що серйозні проблеми вже спостерігаються у промисловості, фармацевтиці, а банківський сектор через введені обмеження з боку ЦБ вони називають «зомбі-системою».



Росія раніше вже намагалася обійти санкції за допомогою китайських банків, стверджує російське джерело видання, проте підтримки не отримала — фінансові організації не захотіли брати на себе ризики санкцій. Водночас часткові успіхи від співпраці з Туреччиною та Китаєм вже є. Останній наростив постачання російських нафти та газу, хай і зі знижками, а також, як і Туреччина, Азербайджан та Ізраїль, збільшив імпорт товарів повсякденного попиту. Однак замінити високотехнологічну продукцію торгові партнери росії навряд чи зможуть, стверджує видання.