Путін може розв'язати ядерну війну

07:46 13 травня Київ, Україна

Захід має допомогти Україні зупинити агресора, тим самим припинити війну.



Якщо світ не зможе зупинити російського диктатора путіна, він може піти на використання проти України ядерної зброї.



Таку ймовірність припускає президент і генеральний директор Національного американського фонду підтримки демократії Деймон Вілсон. Наразі дипломат знаходиться у Києві.



Він наголосив, що недооцінювати путіна не можна – це показують останні події.



"Ми повинні це розуміти. Багато українців не вірили, що він нападе на Україну, незважаючи на велику кількість розвідданих, що підтверджують його наміри, і він це зробив. З одного боку, росіяни хочуть використати страх ядерної зброї, щоб залякати Захід, зупинити західну допомогу Україні. Але єдиний спосіб уникнути ескалації – проявити силу та допомогти Україні зупинити цю війну. Якщо ми прагнемо запобігти застосуванню тактичної ядерної зброї, не можна поступатися. Необхідно зупинити кривдника", - каже Вілсон.



"Ніхто не хоче, щоб Україна страждала ще більше. Але ми знаємо, що поки що росія не відмовиться від своїх намірів щодо України, все можливо", - резюмував Вілсон.