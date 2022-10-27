Путін мріяв увійти в історію як великий завойовник, а увійде як велика темна пляма - Подоляк

15:40 27 жовтня Київ, Україна

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк назвав путіна правителем, який призведе до занепаду і падіння імперії.

"Треба бути обережними зі своїми бажаннями. Путін мріяв увійти в історію як великий завойовник, а увійде як велика темна пляма - останній імператор, що призвів до занепаду і падіння імперії. Наступні покоління вивчатимуть не його перемоги, а помилки та злочини", - зазначив Подоляк.

Раніше радник глави ОП заявив, що в росії стався психологічний злам і Z-спільнота починає розуміти, що рф не виграти цю війну.