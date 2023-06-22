"Путін як другий король антисемітизму після Гітлера" - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував слова володимира путіна на свою адресу, яку назвав його "ганьбою єврейського народу", заявивши, що російський президент - "другий король антисемітизму після Гітлера".
Про це президент заявив в інтерв'ю ВВС, відповідаючи на запитання про його реакцію слова путіна на Петербурзькому економічному форумі.
ВВС зазначає, що Зеленський втратив багатьох своїх родичів під час Голокосту, включаючи діда.
Про це президент заявив в інтерв'ю ВВС, відповідаючи на запитання про його реакцію слова путіна на Петербурзькому економічному форумі.
ВВС зазначає, що Зеленський втратив багатьох своїх родичів під час Голокосту, включаючи діда.
Він подякував світовій спільноті за підтримку після слів путіна.
Відомі євреї стали на захист президента України, відреагувавши на висловлювання путіна.
Головний рабин України Моше Реувен Асман : "Я пишаюся президентом Володимиром Зеленським, який не покинув свій народ на початку війни, хоча це було небезпечно для його життя, виявив надзвичайну мужність і продовжує захищати український народ.. Я та вся єврейська громада України, як і весь вільний світ, підтримуємо президента Зеленського”.
Посол України в Ізраїлі Євген Корнічук сказав, що це очевидна та погана провокація у стилі КДБ.
Головний рабин України Моше Реувен Асман : "Я пишаюся президентом Володимиром Зеленським, який не покинув свій народ на початку війни, хоча це було небезпечно для його життя, виявив надзвичайну мужність і продовжує захищати український народ.. Я та вся єврейська громада України, як і весь вільний світ, підтримуємо президента Зеленського”.
Посол України в Ізраїлі Євген Корнічук сказав, що це очевидна та погана провокація у стилі КДБ.
Колишній радянський в'язень та колишній віце-прем'єр-міністр Ізраїлю Натан Щаранський заявив, що українці можуть пишатися своїм вибором єврейського президента, який об'єднує український народ у тяжкій боротьбі проти варварської агресії.
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