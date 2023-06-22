"Путін як другий король антисемітизму після Гітлера" - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував слова володимира путіна на свою адресу, яку назвав його "ганьбою єврейського народу", заявивши, що російський президент - "другий король антисемітизму після Гітлера".



Про це президент заявив в інтерв'ю ВВС, відповідаючи на запитання про його реакцію слова путіна на Петербурзькому економічному форумі.



ВВС зазначає, що Зеленський втратив багатьох своїх родичів під час Голокосту, включаючи діда.

"Таке враження, що він (путін – ред.) не до кінця розуміє свої слова. Вибачте, але він як другий король антисемітизму після Гітлера. Це каже президент. Цивілізований світ не може так висловлюватися", - сказав Зеленський.

Він подякував світовій спільноті за підтримку після слів путіна.

"Для мене було важливо почути реакцію миру і я вдячний за підтримку", - сказав президент.

Відомі євреї стали на захист президента України, відреагувавши на висловлювання путіна.



Головний рабин України Моше Реувен Асман : "Я пишаюся президентом Володимиром Зеленським, який не покинув свій народ на початку війни, хоча це було небезпечно для його життя, виявив надзвичайну мужність і продовжує захищати український народ.. Я та вся єврейська громада України, як і весь вільний світ, підтримуємо президента Зеленського”.



Посол України в Ізраїлі Євген Корнічук сказав, що це очевидна та погана провокація у стилі КДБ.

"Ми маємо враховувати, що він намагається саботувати зв'язки між Ізраїлем та Україною напередодні візиту дружини президента Зеленського до Ізраїлю, і він навмисно зробив це напередодні шабату".. Ми очікуємо, що ізраїльський уряд рішуче засудить слова президента путіна, інакше це може призвести до відкладення чи скасування візиту дружини президента Зеленського до Ізраїлю", - сказав він.

Колишній радянський в'язень та колишній віце-прем'єр-міністр Ізраїлю Натан Щаранський заявив, що українці можуть пишатися своїм вибором єврейського президента, який об'єднує український народ у тяжкій боротьбі проти варварської агресії.