Путін та Шойгу готуються задіяти у війні проти України неповнолітніх — ГУР

13:20 20 березня Київ, Україна

За даними Головного управління розвідки України, керівництво РФ готується задіяти у війні людський резерв у віці 17-18 років.

Про це повідомило Головне управління розвідки України.



За їхніми даними:

такий варіант розглядається через брак живої сили противника;

відповідний наказ підписано міністром оборони РФ Шойгу;

у наказі йдеться про підготовку звітності потенційного людського резерву віком 17-18 років для залучення до бойових дій у складі окупаційної армії;

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