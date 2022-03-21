Путін та Шойгу готуються задіяти у війні проти України неповнолітніх — ГУР

За даними Головного управління розвідки України, керівництво РФ готується задіяти у війні людський резерв у віці 17-18 років.
Про це повідомило Головне управління розвідки України.
За їхніми даними:
За їхніми даними:
- такий варіант розглядається через брак живої сили противника;
- відповідний наказ підписано міністром оборони РФ Шойгу;
- у наказі йдеться про підготовку звітності потенційного людського резерву віком 17-18 років для залучення до бойових дій у складі окупаційної армії;
"Юнармія" - російська дитячо-юнацька мілітарна організація при Міністерстві оборони РФ. Вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. Членами організації стають діти від 8 років.
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