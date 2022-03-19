Путін та російські війська вбили 103 дитини та поранили понад 100

10:27 16 березня Київ, Україна

Путін та росіяни вбили 103 дитини та поранили понад 100 за 20 днів війни. Про це повідомляє генеральна прокурорка Ірина Венедиктова.



Дані не остаточні - у гарячих точках та на тимчасово окупованих територіях прокурори та правоохоронці не мають можливості оглядати місця обстрілів. Загарбники вбивають щонайменше 5 наших дітей на день.



Агресор розбомбив понад 400 навчальних закладів, 59 – стерті з лиця землі.



Україна звернулася до Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів та до Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань насильства щодо дітей.



Важливо, щоб спеціалізовані установи ООН якнайшвидше ухвалили рішення щодо реалізації місії з оцінки порушення прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні.





