Путін і Меркель обговорили ситуацію в Україні та Нагірному Карабаху

16:54 07 грудня Київ, Україна





Про це повідомила пресслужба Кремля в понеділок за підсумками телефонної розмови лідерів. Сьогодні, 7 грудня, відбулася телефонна розмова голови РФ Володимира Путіна і канцлерки ФРН Ангели Меркель , в ході якої сторони обговорили ситуацію в Нагірному Карабаху, а також торкнулися питання дотримання перемир'я на Донбасі.Про це повідомила пресслужба Кремля в понеділок за підсумками телефонної розмови лідерів.



"В ході обміну думками з внутрішньоукраїнського конфлікту (як вважають в Москві - ред.) із задоволенням констатовано, що в цілому дотримується перемир'я, введене відповідно до підписаних в липні в рамках контактної групи "Заходів щодо посилення режиму припинення вогню", - відзначили в Кремлі.



Разом з тим висловлена заклопотаність у зв'язку з відсутністю прогресу в реалізації політичних аспектів Мінських домовленостей 2015 року, а також рішень "нормандської четвірки", прийнятих рік тому на саміті в Парижі.



У Кремлі додали, що під час телефонної розмови "знову вказано на безальтернативність Мінських угод як основи врегулювання і важливість виконання Києвом узятих зобов'язань".



"Підтверджено намір продовжити спільну роботу в нормандському форматі, в тому числі по лінії політрадників лідерів Росії, ФРН, Франції та України", - сказали в Кремлі.



Путін і Меркель також детально обговорили в телефонній розмові ситуацію навколо Нагірного Карабаху.



"Володимир Путін інформував про вжиті посередницькі зусилля з метою припинення військових дій, а також про діяльність російських миротворців, розгорнутих на прохання Баку і Єревана уздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору", - йдеться в повідомленні.



У розмові було підкреслено, що послідовна реалізація домовленостей, зафіксованих в заяві президентів Азербайджану і Росії, і прем'єр-міністра Вірменії від 9 листопада, сприяє загальній стабілізації обстановки в регіоні.



Крім того, Путін і Меркель акцентували увагу на тому, що важливо вирішити в Карабаху насущні проблеми населення, яке постраждало від сутичок.



"У зв'язку з цим наголошено на необхідності підключення спеціалізованих міжнародних структур до роботи, якою займається створений Росією Центр гуманітарного реагування", - уточнили в Кремлі.



Сторони також висловили готовність до подальшої співпраці з ситуації в Карабаху в рамках Мінської групи ОБСЄ.



"Виражена обопільна готовність до подальшої співпраці в рамках Мінської групи ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.