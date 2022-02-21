Путін та Лукашенко вирішили продовжити "перевірку сил реагування"

14:58 20 лютий Київ, Україна

Росія явно показує всьому світу, що не має наміру послаблювати збройну напругу на кордоні з Україною. Те, що жодного відведення військ не відбувається, а навпаки, війська продовжують підтягуватися в кордоні, яскраве підтвердження агресивних планів Путіна. Очікувалося, що старт ядерної тріади – це фінальна точка навчань у Білорусі.

Але, на жаль, очікуване закінчення військових навчань Союзна рішучість не відбудеться 20 лютого. За взаємним рішенням Путіна та Лукашенка перевірка військ продовжиться, повідомив голова оборонного відомства Білорусі Віктор Хренін. Таке рішення цинічно пояснюється посиленням "воєнної активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави", а також погіршенням обстановки на Донбасі.

Надалі ході військових навчань будуть більш детально відпрацьовані ті деталі оборони Союзної держави, які не були враховані під час перевірки сил реагування.

Деякі слова міністра оборони звучать як зворотна луна. Він говорить про те, що мета подальших навчань спрямована на "деескалацію військових приготувань недоброзичливців поблизу наших спільних кордонів". Але хіба не того ж весь світ очікує від них?

Здається, що змія кусає себе за хвіст. У своїй провині звинувачувати інших – це манера Путіна. І Хренін повторює явно не свої слова, а слова збожеволілих у своєму цинізмі диктаторів: "у Європі дуже запахло порохом" і її "цілеспрямовано підштовхують до війни".

Російсько-білоруські навчання Союзну рішучість-2022 розпочали 10 лютого. Як було заявлено, під час навчань Росія та Білорусь відпрацюють ситуації щодо припинення та відображення зовнішньої агресії та тероризму.