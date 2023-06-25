Путін та Ердоган обговорили заколот пригожину телефоном

У суботу, 24 червня, російський президент Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, де обговорили збройний заколот, очолюваний пригожіним Євгеном, ватажком ПВК "Вагнер", який відбувається в Росії.
Про це повідомила прес-служба кремля. Зазначається, що розмова відбулася з ініціативи турецької сторони, а Ердоган висловив повну підтримку крокам російського керівництва.
Крім того, путін вже встиг здійснити дзвінки президентам Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву , Узбекистану Шавкату Мірзієєву, а також диктатору білорусі Олександру лукашенку.
Пізніше Рада Безпеки Білорусі заявила про те, що Мінськ є і залишається союзником Росії.
Про це повідомила прес-служба кремля. Зазначається, що розмова відбулася з ініціативи турецької сторони, а Ердоган висловив повну підтримку крокам російського керівництва.
Крім того, путін вже встиг здійснити дзвінки президентам Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву , Узбекистану Шавкату Мірзієєву, а також диктатору білорусі Олександру лукашенку.
Пізніше Рада Безпеки Білорусі заявила про те, що Мінськ є і залишається союзником Росії.
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