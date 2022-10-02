Путін хотів повернути свого кума Медведчука, а ФСБ була проти

11:29 02 жовтня Київ, Україна

Путін пішов на обмін "азовців", незважаючи на опір ФСБ, бо дуже хотів повернути Медведчука. Про це пише у Washington Post.

У статті йдеться, що Федеральна служба безпеки Росії була проти обміну полонених, що відбувся 21 вересня, оскільки остерігалися негативної реакції громадськості Росії. Однак путін схвалив обмін, бо хотів повернути свого кума Віктора Медведчука.

"Показово, що путін вирішив обміняти свого нерозлучного друга та одного зі своїх довгострокових посередників в Україні Медведчука на героїв Маріуполя. В Україні дуже раділи поверненню цих доблесних бійців додому, а в Москві дуже обурювалися", - наводить видання слова високопоставленого співробітника Держдепартаменту США.

Журналісти підтвердили, що посередником на переговорах був російський олігарх Роман Абрамович. Він тісно спілкувався з директором ФСБ Олександром Бортниковим та керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Кілька місяців Абрамович літав до Ер-Ріяду та Москви для укладання угоди.

Американські та українські чиновники вважають, що таким чином Абрамович хоче покращити своє становище на Заході.. Таку ж мету мав наслідний принц Саудівської Аравії, який хотів покращити свої позиції після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Він направив до Росії свою особисту команду охорони та літак, щоб забрати полонених.

Нагадаємо, 21 вересня Україні вдалося звільнити з російського полону 215 людей. 200 українських військових обміняли на Медведчука, а п'ять командирів із Азовсталі – на 55 російських військових.