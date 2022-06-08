Путін хоче знищити Євросоюз як "перший щабель до НАТО" - Меркель

12:42 08 червня Київ, Україна

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель , у першому великому інтерв'ю після відставки, різко засудила президента росії володимира путіна за рішення розпочати війну в Україні і назвала це великою помилкою.





За її словами, ненависть та ворожість путіна спрямовані проти західної демократії.



Він хоче знищити Європу. Він хоче знищити Європейський Союз, бо бачить у ньому перший щабель до НАТО. Про це йдеться у інтерв'ю телеканалу ARD.За її словами, ненависть та ворожість путіна спрямовані проти західної демократії.Він хоче знищити Європу. Він хоче знищити Європейський Союз, бо бачить у ньому перший щабель до НАТО.



У 2008 році Меркель виступала проти вступу України та Грузії до альянсу та розширення НАТО на схід. Вона пояснила, що у ті роки Україна була не тією країною, якою її знають зараз.

«Вона була дуже розколота політично між Януковичем та Ющенком. Це не була внутрішньо демократично стабільна країна», — сказала політик, додавши, що путін не допустив би перехід Києва на бік Заходу і розцінив це як «оголошення війни».

«Я не поділяю його уявлення про те, що цілий Захід є його ворогом, що його постійно принижують. Але я знала, що він це бачить саме так. Я не хотіла його провокувати», - сказала вона.

Меркель уточнила, що це не виправдовує нинішні вчинки російського президента, а просто пояснює його позицію в минулому.



Ангела Меркель відповіла і на критику її політики щодо росії на посаді канцлера: деякі жителі ФРН вважають її підхід надто м'яким. На її думку, спроби вирішити конфлікт між росією та Україною дипломатичним шляхом через Мінські угоди були виправдані. Дипломатія, яка не спрацювала, не є помилкою, вважає вона.

«Я не вважаю, що маю сказати: „Це було неправильно“, — і тому не вибачатимуся», — уточнила Меркель, яка визнала, що треба було жорсткіше реагувати на анексію Криму в 2014 році.

Ексканцлерка додала, що не звинувачує себе за те, що не змогла запобігти війні в Україні. Проте, за її словами, їй не вдалося створити архітектуру безпеки, яка могла б запобігти російській агресії. Вона закликала світових політиків посилити військове стримування росії.

"Це єдина мова, яку розуміє путін", - підсумувала Меркель.

Раніше деякі німецькі чиновники, серед яких колишній міністр закордонних справ кабінету Меркель Зігмар Габріель, визнали, що політика примирення з росією, можливо, була надто оптимістичною.