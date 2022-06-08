Путін хоче знищити Євросоюз як "перший щабель до НАТО" - Меркель

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, у першому великому інтерв'ю після відставки, різко засудила президента росії володимира путіна за рішення розпочати війну в Україні і назвала це великою помилкою.
Про це йдеться у інтерв'ю телеканалу ARD.
За її словами, ненависть та ворожість путіна спрямовані проти західної демократії.
Він хоче знищити Європу. Він хоче знищити Європейський Союз, бо бачить у ньому перший щабель до НАТО.
За її словами, ненависть та ворожість путіна спрямовані проти західної демократії.
Він хоче знищити Європу. Він хоче знищити Європейський Союз, бо бачить у ньому перший щабель до НАТО.
У 2008 році Меркель виступала проти вступу України та Грузії до альянсу та розширення НАТО на схід. Вона пояснила, що у ті роки Україна була не тією країною, якою її знають зараз.
Меркель уточнила, що це не виправдовує нинішні вчинки російського президента, а просто пояснює його позицію в минулому.
Ангела Меркель відповіла і на критику її політики щодо росії на посаді канцлера: деякі жителі ФРН вважають її підхід надто м'яким. На її думку, спроби вирішити конфлікт між росією та Україною дипломатичним шляхом через Мінські угоди були виправдані. Дипломатія, яка не спрацювала, не є помилкою, вважає вона.
Ексканцлерка додала, що не звинувачує себе за те, що не змогла запобігти війні в Україні. Проте, за її словами, їй не вдалося створити архітектуру безпеки, яка могла б запобігти російській агресії. Вона закликала світових політиків посилити військове стримування росії.
Раніше деякі німецькі чиновники, серед яких колишній міністр закордонних справ кабінету Меркель Зігмар Габріель, визнали, що політика примирення з росією, можливо, була надто оптимістичною.
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