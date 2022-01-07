Путін хоче, щоб Казахстан визнав Крим російським

10:41 07 січень Київ, Україна





Про це повідомляє турецьке видання «Akit».



Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на одному з держканалів підтвердив своє звернення до ОДКБ. Казахстан справді самостійно не справляється із ситуацією, що склалася в країні, та просить надати їй військових миротворців для врегулювання кризи.



У відповідь на прохання Токаєва Володимир Путін висунув власні вимоги, за умови виконання яких Казахстан отримає необхідну підтримку з боку Росії. Скориставшись ситуацією в Казахстані , Володимир Путін не посоромився і висунув свої вимоги на надання військової підтримки миротворчими силами РФ.Про це повідомляє турецьке видання «Akit».Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на одному з держканалів підтвердив своє звернення до ОДКБ. Казахстан справді самостійно не справляється із ситуацією, що склалася в країні, та просить надати їй військових миротворців для врегулювання кризи.У відповідь на прохання Токаєва Володимир Путін висунув власні вимоги, за умови виконання яких Казахстан отримає необхідну підтримку з боку Росії.



Серед вимог російського президента визнання українського Криму російським, повернення російській мові на території Казахстану статусу другої офіційної, розміщення на території країни російських військових баз, а також надання автономії для російського населення Казахстану.