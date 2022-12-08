Путін готується до затяжної війни - ISW

Президент росії володимир путін може готуватися до тривалої війни проти України, публічно декларуючи відверто імперіалістичні цілі.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
Як відзначають аналітики, під час зустрічі з радою при президентові росії з розвитку громадянського суспільства та прав людини путін зазначив, що "спецоперація" в Україні може бути "тривалим процесом", а отримання нової території є "істотним результатом" для росії.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
Як відзначають аналітики, під час зустрічі з радою при президентові росії з розвитку громадянського суспільства та прав людини путін зазначив, що "спецоперація" в Україні може бути "тривалим процесом", а отримання нової території є "істотним результатом" для росії.
Путін змушує російську аудиторію чекати затяжну, виснажливу війну в Україні, яка, як і раніше, спрямована на завоювання додаткових українських територій, вважають автори звіту.
При цьому російський інформаційний простір позитивно відреагував на твердження путіна, висунувши додаткові умови для затягування війни. Один блогер, порівнявши Україну з Сирією, зазначив, що російські війська мали значні перемоги на полі бою лише за роки після початку операції.
Аналітики також звернули увагу на те, що путін використовує раду з прав людини як засіб консолідації політичної влади, що несумісно з основними принципами міжнародного права в галузі прав людини. Зокрема, 17 листопада путін змінив склад ради, прибравши російських правозахисників, які критикували кремлівську цензуру, та призначивши політичних та довірених осіб, а також відомого російського військового кореспондента.
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