Путін готується до затяжної війни - ISW

09:25 08 грудня Київ, Україна

Президент росії володимир путін може готуватися до тривалої війни проти України, публічно декларуючи відверто імперіалістичні цілі.



Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).



Як відзначають аналітики, під час зустрічі з радою при президентові росії з розвитку громадянського суспільства та прав людини путін зазначив, що "спецоперація" в Україні може бути "тривалим процесом", а отримання нової території є "істотним результатом" для росії.

"Путін порівняв себе з російським царем Петром Великим, зазначивши, що росія тепер контролює Азовське море, за яке воював і Петро Великий. Це звернення до російської імперської історії явно зображує нинішні путінські цілі в Україні як відверто імперіалістичні», - йдеться у повідомленні.

Путін змушує російську аудиторію чекати затяжну, виснажливу війну в Україні, яка, як і раніше, спрямована на завоювання додаткових українських територій, вважають автори звіту.



При цьому російський інформаційний простір позитивно відреагував на твердження путіна, висунувши додаткові умови для затягування війни. Один блогер, порівнявши Україну з Сирією, зазначив, що російські війська мали значні перемоги на полі бою лише за роки після початку операції.

"ISW раніше зазначав, що кремль встановлював інформаційні умови для затягування війни в Україні з літа після того, як російські сили не змогли забезпечити та утримати свої основні цілі. Ця інформаційна обумовленість принципово несумісна з будь-якими дискусіями про припинення вогню або переговори. Путін, схоже, не бажає ризикувати втратою внутрішнього імпульсу, навіть ненадовго зупинивши свої наступальні операції, не кажучи вже про те, щоб переслідувати свої цілі, не досягаючи їх повною мірою", - йдеться у повідомленні.

Аналітики також звернули увагу на те, що путін використовує раду з прав людини як засіб консолідації політичної влади, що несумісно з основними принципами міжнародного права в галузі прав людини. Зокрема, 17 листопада путін змінив склад ради, прибравши російських правозахисників, які критикували кремлівську цензуру, та призначивши політичних та довірених осіб, а також відомого російського військового кореспондента.