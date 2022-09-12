Путін готує "новий етап" війни - Грозєв

09:49 12 вересня Київ, Україна

Російський диктатор наказав державним корпораціям та олігархам створити приватні військові компанії (ПВК) для посилення збройної агресії проти України та "нового етапу" війни, запланованого на жовтень.



Про це пише один із найвпливовіших журналістів-розслідувачів Христо Грозєв із міжнародної групи Bellingcat.

"Він каже, що всі (провали рф в Україні - ред.) через корупцію та некомпетентність в армії ("найманців обдурили із зарплатою"). Але знову ж таки дуже оптимістично каже, що кожній державній корпорації та олігарху наказано створити власну ПВК для "нового етапу у жовтні", – написав Грозєв.

На думку російського правозахисника Марка Фейгіна, в росії вирішили збільшити чисельність приватних військових компаній, оскільки це дуже зручна структура для кремлівської влади (попри те, що заборонена законом). Вона є ще однією лазівкою для розпилу грошей, крім того, найманці ПВК офіційно ніяк не пов'язані зі зс росії.