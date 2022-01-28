Путін готовий прийняти Зеленського у Москві, Сочі чи Петербурзі

Країна-агресорка Росія готова провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським для обговорення двосторонніх відносин, повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров.
«Якщо Зеленський хоче обговорити двосторонні відносини, готові прийняти його в Москві, Сочі, Петербурзі, але Донбас слід обговорювати в контактній групі», – цитують слова Лаврова російські ЗМІ.
Ще у квітні 2021 року Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі. У відповідь президент країни-агресорки запропонував Зеленському зустрітися із бойовиками.
«Якщо Зеленський хоче обговорити двосторонні відносини, готові прийняти його в Москві, Сочі, Петербурзі, але Донбас слід обговорювати в контактній групі», – цитують слова Лаврова російські ЗМІ.
Ще у квітні 2021 року Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі. У відповідь президент країни-агресорки запропонував Зеленському зустрітися із бойовиками.
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