Путін готовий прийняти Зеленського у Москві, Сочі чи Петербурзі

12:50 28 січень Київ, Україна

Країна-агресорка Росія готова провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським для обговорення двосторонніх відносин, повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

«Якщо Зеленський хоче обговорити двосторонні відносини, готові прийняти його в Москві, Сочі, Петербурзі, але Донбас слід обговорювати в контактній групі», – цитують слова Лаврова російські ЗМІ.

Ще у квітні 2021 року Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі. У відповідь президент країни-агресорки запропонував Зеленському зустрітися із бойовиками.