Путін має постати перед судом за військові злочини в Україні — колишній прокурор у справі Мілошевича

11:56 02 січня Київ, Україна

Президент росії володимир путін має постати перед судом за військові злочини під час війни в Україні. Про це заявив британський юрист, експрокурор у справі колишнього лідера Сербії Слободана Мілошевича Джеффрі Найс.

Про це повідомляє ВВС.





Найс упевнений, що звинувачення проти путіна цілком очевидні.

"Це злочини проти людяності, тому що цивільні цілі в жодному разі не можна бомбити або якось ще піддавати нападу. Немає жодних сумнівів у тому, що командний ланцюжок веде безпосередньо до путіна". Це його солдати. Як мінімум, він знає про те, що відбувається, з телевізійних повідомлень – як і всі ми”, – сказав юрист.

Найс здивований, чому Міжнародний кримінальний суд поки що не зробив жодних заяв про відповідальність путіна за військові злочини в Україні.

"Виникає питання, чому прокурор із цим не поспішає. Можливо, він вважає (або його змусили так вважати), що відсутність звинувачень проти путіна несе політичні вигоди?” – сказав він.

Найс не виключає, що в майбутньому путін може отримати імунітет від судового переслідування в рамках мирної угоди.

"Цілком можливо, що хтось інший, не українці, складе проєкт політичної угоди, в якій буде пункт про те, що путіна не можна судити. Це жахлива перспектива, вона означатиме, що народ України буде повністю позбавлений правосуддя", – вважає юрист.

Він упевнений, що суд над путіним можна розпочинати бодай завтра – і його мають вести українці українською мовою. Присутність самого путіна при цьому необов'язкова.