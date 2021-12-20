Путін має отримати покарання у вигляді санкцій за штучно створену міграційну кризу, - Петро Порошенко

12:16 06 грудень Київ, Україна

Криза мігрантів на кордонах Білорусі та ЄС є частиною гібридної війни Кремля. Так само як і енергетичний шантаж Європи. Цієї думки дотримується Петро Порошенко.



Санкції за ситуацію з мігрантами мають бути застосовані не лише проти режиму Лукашенка, а й проти Путіна, який є реальним ляльководом білоруського диктатора. Це не криза мігрантів, це невіддільна частина гібридної війни Росії проти Європейського Союзу, проти Західного світу та України. Така сама ситуація, як у нас із енергетичною кризою, Північним потоком-2 та атаками на нашу безпеку. Це не лише енергетична чи міграційна безпека. Це все про глобальну безпеку.



Я знаю, що означає гібридна війна із Росією. У цій ситуації я не сумніваюся, що Україна та Європа зможуть зберегти безпеку, уберегтися від сценарію, коли Росія планує дестабілізувати нас. Адже ми можемо зупинити мігрантів. У нас дуже досвідчені та ефективні засоби захисту нашої землі та ЄС.



Має бути сильне покарання у вигляді санкцій проти Росії за міграційну кризу. Це не відповідальність Лукашенка, Путін організував кризу мігрантів у 2015 році, дестабілізувавши ситуацію у Сирії. Другий етап – коли Путін після сфальшованих виборів у Білорусі де-факто анексував Білорусь, прагне дестабілізації ситуації в Україні та Європі.



У нас в Україні понад тисячу сто кілометрів кордону з Білоруссю, які зараз у такій самій небезпеці, як і українсько-російський кордон. Тому ми маємо бути сильними та зберігати солідарність. Тоді перемога буде за нами. Без сумніву.