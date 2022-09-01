Путін має нести юридичну відповідальність за геноцид - глава МЗС Естонії

11:54 08 серпня Київ, Україна

Країни, які хочуть максимально швидко повернутися до нормальних відносин з росією та путіним, повинні зрозуміти, що не йдеться про звичайну ситуацію, в якій відносини можуть нормалізуватися.

Про це сказав міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомив напередодні портал ERR.

"Це геноцид , і спілкування на звичному високому рівні з політиками, що проводять геноцид, не може бути новою нормальністю. Тому потрібна концепція юридичної відповідальності, вона має визначати правила наших відносин або їхню відсутність з росією", – заявив міністр, додавши, що для Естонії безпека є питанням життя та смерті, але у питанні переконання інших країн доведеться попрацювати.

Найвище політичне та військове керівництво росії, у тому числі президент цієї країни володимир путін, мають нести юридичну відповідальність за агресію в Україні.

Минулого тижня естонський політик зустрівся з президентом, прем'єр-міністром та міністром закордонних справ України. За словами Рейнсалу, було досягнуто домовленості, що Естонія допоможе Україні досягти міжнародної угоди про те, що політичне та військове керівництво росії має понести не лише військову, а й юридичну відповідальність.

"Це означає тісне співробітництво між державами, досягнення міжнародних угод. Деякі проєкти договорів Україна підготувала. Ми це підтримаємо", – запевнив Рейнсалу.

Міністр зазначив, що друге питання полягає в тому, чи вдасться якось отримати з росії вищих керівників, наприклад, путіна: "Але ясно, що дипломатична недоторканність глави держави не поширюється на геноцид, що проводять. Людству потрібен новий Нюрнберг".