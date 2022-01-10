Путін делегував відповідальність за заступництво вагнеровцев, заявивши, що це спільна операція українських і американських спецслужб

Президенту Росії треба якось збалансувати це своє непристойну поведінку щодо Білорусі - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не втручалася і не буде втручатися у внутрішні справи сусідньої Білорусі, незважаючи на заяви російського президента Володимира Путіна.
Україна ніколи не втручалася, не втручається і не буде втручатися у внутрішні справи Білорусі. Так глава українського МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу 28 серпня прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що затримання в Білорусі 33 вагнеровцев - це спільна операція українських і американських спецслужб.
Оскільки Росія активно заявляє про те, що вона надсилає своїх фахівців в Білорусь, про те, що готова відправляти туди своїх правоохоронців, то, "безумовно, президенту Росії треба якось збалансувати це своє непристойну поведінку щодо Білорусі і показати, що не він один намагається втручатися у внутрішні справи Білорусі ", сказав міністр.
29 липня влада Білорусі повідомили про затримання 33 росіян, які перебувають у приватній військової компанії "Вагнер". У Радбезі Білорусі заявляли, що стосовно затриманих порушили кримінальну справу за статтею про підготовку терактів, пізніше повідомлялося, що їх підозрюють у підготовці масових заворушень.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не втручалася і не буде втручатися у внутрішні справи сусідньої Білорусі, незважаючи на заяви російського президента Володимира Путіна.
Україна ніколи не втручалася, не втручається і не буде втручатися у внутрішні справи Білорусі. Так глава українського МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу 28 серпня прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що затримання в Білорусі 33 вагнеровцев - це спільна операція українських і американських спецслужб.
Оскільки Росія активно заявляє про те, що вона надсилає своїх фахівців в Білорусь, про те, що готова відправляти туди своїх правоохоронців, то, "безумовно, президенту Росії треба якось збалансувати це своє непристойну поведінку щодо Білорусі і показати, що не він один намагається втручатися у внутрішні справи Білорусі ", сказав міністр.
29 липня влада Білорусі повідомили про затримання 33 росіян, які перебувають у приватній військової компанії "Вагнер". У Радбезі Білорусі заявляли, що стосовно затриманих порушили кримінальну справу за статтею про підготовку терактів, пізніше повідомлялося, що їх підозрюють у підготовці масових заворушень.
Лукашенко доручив запросити в країну генеральних прокурорів Росії і України для розгляду в ситуації із затриманими бойовиками. 9 серпня він заявив, що раз генпрокурори не приїхали до Мінська, значить, їм "наплювати на цих хлопців".
Офіс генерального прокурора України від 12 серпня звернувся в Генеральну прокуратуру Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 вагнеровцев (з них дев'ять - громадяни України), які активно брали участь в бойових діях на території Донецької та Луганської областей в складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" .
14 серпня стало відомо, що влада Білорусі видали затриманих вагнеровцев Росії.
Президент України Володимир Зеленський порахував недружнім кроком з боку Білорусі видачу бійців приватної військової компанії "Вагнер" Росії. На його думку, наслідки такого звільнення "будуть трагічними".
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що бійців ПВК "Вагнер" в Мінську перекидали російські спецслужби і це не було спецоперацією СБУ.
Єрмак назвав дезінформаційною кампанією версію про причетність СБУ до появи вагнеровцев в Мінську. В СБУ її назвали "фантастичним сценарієм".
27 серпня Путін, коментуючи затримання в Білорусі найманців ПВК "Вагнер" в ефірі телеканалу "Росія 24", заявив, що це була операція спецслужб України та США.
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