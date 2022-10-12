Путін абсолютно прорахувався, вдершись в Україну - Байден

11:06 12 жовтня Київ, Україна

Президент росії володимир путін - «раціональний гравець», але він «серйозно прорахувався», прийнявши рішення вторгнутися в Україну, заявив президент США Джо Байден

Я думаю , що він раціональний гравець, який серйозно прорахувався", - сказав в інтерв'ю CNN Байден.

За його словами, він помилявся щодо своєї здатності придушити український народ, а його цілі, які він виклав перед вторгненням у лютому, Байден назвав «безглуздими».

«Ви послухайте, що він каже. Якщо ви послухаєте промову, яку він сказав після ухвалення цього рішення, він говорив про те, що він має бути лідером росії, який об'єднає всіх російськомовних. Я просто вважаю це ірраціональним», – пояснив президент США.

Головним прорахунком путіна Байден назвав його припущення, що українці підкоряться російським військовим.

«Я думаю, він думав, що його зустрінуть із розкритими обіймами, що це домівка матінки-росії в Києві, і що там його приймуть. Я думаю, що він просто повністю прорахувався», – сказав Байден.

Незважаючи на погрози путіна застосувати ядерну зброю для "захисту російських інтересів", президент США вважає, що він не ризикне це зробити.

"Я думаю, що він безвідповідально говорить про це, світовий лідер однієї з найбільших ядерних держав світу говорить, що він може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні", - пояснив Байден.

Однак він відмовився повідомити, якою буде відповідь США, якщо путін реалізує погрозу. Байден запевнив, що Пентагон має різні варіанти дій на цей випадок, які військове відомство заздалегідь розробило.

«Це обговорювалося, але я не збираюся в це вдаватися. Було б безвідповідально з мого боку говорити про те, що ми робитимемо чи не робитимемо», – зазначив Байден.

При цьому він допустив переговори з путіним на саміті «Великої двадцятки» на Балі у листопаді, але наголосив – намірів зустрічатися у нього немає, але він це зробить у винятковому випадку.

«Якби він прийшов до мене на саміті G20 і сказав, що хоче поговорити про звільнення [баскетболістки] Бріттні Грайнер, я б зустрівся з ним. Все залежить від обставин», – пояснив Байден.

Тим часом в адміністрації президента США побачили переломний момент у війні в Україні.