Публічні виступи потрібні путіну для відновлення іміджу - ISW

08:50 24 грудня Київ, Україна

Відновлення публічних виступів глави Кремля Володимира Путіна, ймовірно, свідчить про те, що він почав більше турбуватися про свою популярність та імідж у Росії. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що путін почав частіше з'являтися на публіці в російських містах і частіше робити розпливчасті заяви про вторгнення росії в Україну останніми днями порівняно з помітною відсутністю в громадській діяльності протягом перших десяти місяців війни.

Так, 23 грудня путін відвідав Конструкторське бюро приладобудування в Тульській області і того ж дня планував відвідати машинобудівний завод Уралвагонзавод у Нижньому Тагілі, але в останній момент скасував захід.

Як заявили в ISW, подібні появи є частиною зусиль Кремля представити путін як лідера воєнного часу і відновити домінуюче становище у внутрішньому інформаційному просторі, оскільки Росія вступає в другий рік війни.

"Путін постійно покладався на особисті виступи протягом усього свого правління, що допомогло йому створити образ всевидячого та всюдисущого правителя", - йдеться у повідомленні.

Військові аналітики вважають, що путін намагається створити сприятливі умови в інформаційному просторі напередодні наступних президентських виборів у Росії на початку 2024 року.

Раніше повідомлялося, що путін не усвідомлює реальної ситуації на фронті.. Оточення глави Кремля дезінформує його про перебіг повномасштабної війни проти України та військових провалах Росії.

Нагадаємо, як заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг, для президента Росії 2022 був роком гнітючих невдач.