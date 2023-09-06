Псевдовибори на окупованих територіях: 45% кандидатів із москви та Дагестану

15:18 04 вересня Київ, Україна

На незаконних виборах, проведених на тимчасово окупованій території Запорізької області, понад 45% кандидатів виявилися мешканцями москви, Дагестану, Сибіру та Алтайського краю російської федерації.



Цю інформацію надав Іван Федоров, міський голова Мелітополя через свій канал у месенджері Телеграм.



Він наголосив, що ці вибори, організовані окупантами на окупованих територіях, є незаконними та не мають юридичної сили. Списки кандидатів, висунутих на вибори "закзборів" Запорізької області, викликають серйозні питання, оскільки вони включають мешканців далеких регіонів росії.



Іван Федоров також зазначив, що партії "єдина росія" та ЛДПР внесли до своїх списків значну кількість кандидатів, які не є місцевими жителями. Крім того, він згадав про тиск та погрози, якими змушують голосувати виборців.