Псевдореферендум не зупинив контрнаступ ЗСУ на сході - ОК Південь

15:20 30 вересня Київ, Україна

Зокрема, на Херсонському напрямку продовжується просування підрозділів Збройних сил України.



Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.



За її словами, організований російськими загарбниками Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.За її словами, організований російськими загарбниками псевдореферендум на частині територій Херсонської та Запорізької областей не зупинив контрнаступ на схід українських військ.

"Окупаційне керівництво розгублене. Вони не зовсім розуміють, що дає їм проведений референдум. Вони просто виконали вказівку зверху (з москви - ред.), але бачать, що це не зупиняє Сили оборони, не зупиняє підрозділи ЗСУ, що суттєво просуваються на херсонському напрямку", - зазначила Гуменюк.

За її словами, війська росії поки не можуть підтягнути достатньо резервів на Херсонський напрямок, оскільки ЗСУ контролюють усі логістичні шляхи.

"Активність військових росії на цьому напрямку неможлива, тому що пошкоджена логістика, постійно вибухають пункти управління, що сіють розгубленість у військових підрозділах. Марні спроби відремонтувати Антонівський та Каховський мости, щоб переправитися з лівого берега на правий, оскільки мости знаходяться під вогневим контролем ЗСУ”, - розповіла Гуменюк.

Щодо прибуття на передову мобілізованих російських новобранців, то, за її словами, достовірної інформації про це поки що немає.