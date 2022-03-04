Проголосили Декларацію про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України

19:19 04 березень Київ, Україна





Про це повідомляє юрист Микола Гнатовський.



Проголошення декларації, за словами Ігнатовського, є першим кроком щодо створення механізму для міжнародної кримінальної відповідальності винних у злочині агресії проти України. Група юристів, які є визнаними фахівцями з міжнародного права, проголосила Декларацію про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, вчиненого режимом Володимира Путіна.Про це повідомляє юрист Микола Гнатовський.Проголошення декларації, за словами Ігнатовського, є першим кроком щодо створення механізму для міжнародної кримінальної відповідальності винних у злочині агресії проти України.

“На юридичному фронті Україна активно використовує можливості існуючої архітектури органів міжнародного правосуддя: Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд, Європейський суд з прав людини. Але нічого з цього, на жаль, не дає юридичної можливості притягти до відповідальності найвище керівництво держави-агресора за злочин агресії, що спричинило передумови для всіх інших міжнародних злочинів.. Юрисдикція МКС щодо цього злочину має вкрай обмежений характер і в умовах нератифікації Росією Римського статуту та поправок до нього не створює у Суді потрібну юрисдикцію. Тому подібно до Лондонської декларації 1942 року, яка заклала основу для Нюрнберзького трибуналу, сьогодні була проголошена Декларація про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України”, – пояснює він.

Авторитетний британський юрист Філіп Сендз, який представляв документ, запевнив, що з погляду міжнародного права цей трибунал може бути створений за наявності політичної волі.

Чи можна це зробити? Так. Чи це буде зроблено? Тут є запитання”, – сказав Сендз.

Українське МЗС раніше виступало за створення трибуналу над РФ на кшталт Нюрнберзького.



Нагадаємо, що до України вже поїхали слідчі Міжнародного кримінального суду.