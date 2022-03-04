Проголосили Декларацію про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України

Група юристів, які є визнаними фахівцями з міжнародного права, проголосила Декларацію про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, вчиненого режимом Володимира Путіна.
Про це повідомляє юрист Микола Гнатовський.
Проголошення декларації, за словами Ігнатовського, є першим кроком щодо створення механізму для міжнародної кримінальної відповідальності винних у злочині агресії проти України.
Про це повідомляє юрист Микола Гнатовський.
Проголошення декларації, за словами Ігнатовського, є першим кроком щодо створення механізму для міжнародної кримінальної відповідальності винних у злочині агресії проти України.
Авторитетний британський юрист Філіп Сендз, який представляв документ, запевнив, що з погляду міжнародного права цей трибунал може бути створений за наявності політичної волі.
Українське МЗС раніше виступало за створення трибуналу над РФ на кшталт Нюрнберзького.
Нагадаємо, що до України вже поїхали слідчі Міжнародного кримінального суду.
Нагадаємо, що до України вже поїхали слідчі Міжнародного кримінального суду.
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