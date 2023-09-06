Провокаційні сценарії рф на Курській АЕС: ГУР попереджає про ризики

"Але наслідки у будь-яких подібних діях можуть бути значними. Коли ми говоримо про Курськ, йдеться про наслідки для росіян, цивільного населення. Тому питання до населення території росії, яких вони готові вживати заходів, щоб протидіяти таким намірам влади та людей, які узурпували владу або далі терпітимуть і дивитимуться, як далі розгортатимуться події і кажуть, що все йде за планом", - сказав він.