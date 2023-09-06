Провокаційні сценарії рф на Курській АЕС: ГУР попереджає про ризики
16:20 17 серпня Київ, Україна
Сценарії провокації на Курській АЕС давно розроблені військово-політичним керівництвом росії та підготовлені до втілення в життя.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав представник ГУР МО України Андрій Юсов.
Він зазначив, що атаки на власне цивільне населення, на власні цивільні об'єкти для путіна та його режиму – регулярна практика.
"З метою підвищення рівня мобілізації, власних внутрішньополітичних процесів, можливо, з метою полегшення підготовчих та мобілізаційних заходів у країні, ворог справді може почати "бомбити Вороніж", але зараз йдеться про Курську АЕС. Такий план існує давно і питання остаточного рішення та команди - чи буде вона, і коли її буде віддано", - сказав Юсов.
Представник ГУР зазначив, що наслідки таких дій дуже часто організатори не можуть прорахувати.
"Але наслідки у будь-яких подібних діях можуть бути значними. Коли ми говоримо про Курськ, йдеться про наслідки для росіян, цивільного населення. Тому питання до населення території росії, яких вони готові вживати заходів, щоб протидіяти таким намірам влади та людей, які узурпували владу або далі терпітимуть і дивитимуться, як далі розгортатимуться події і кажуть, що все йде за планом", - сказав він.
Раніше Центр національного спротиву оприлюднив фото
документів, що свідчать про те, що росіяни планують провокацію на Курській атомній електростанції в росії та готують евакуацію місцевого населення.
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