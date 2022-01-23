Провокацією та дискредитацією домовленостей ТКГ назвав Корнійчук дії на Донбасі

14:10 08 вересень Київ, Україна

Порушення перемир'я на Донбасі з боку збройних формувань РФ спрямовані на дискредитацію домовленостей Тристоронньої контактної групи. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Корнійчук.



«Їхні провокаційні заходи мають на меті дискредитувати домовленості ТКГ, змусити нас керувати своїми збройними силами. Щоб таким чином далі мати право на свої відповідні дії. Але ЗСУ сьогодні показують те, що вони стабільно виконують поставлене завдання та готові до адекватного реагування на всі прояви», - сказав Корнійчук.



За його словами, порушення режиму припинення вогню на Донбасі все ще поодинокі та не є масштабними.



За словами Корнійчука, російські окупаційні війська навряд чи могли використовувати час перемир'я на Донбасі для підготовки широкомасштабного наступу.



«Щоб вести будь-які наступальні дії, необхідно створити ударне угруповання, розгорнути артилерію на позиціях, створити запас боєприпасів, пального. Сьогодні при тих засобах розвідки, які у нас є, при тих системах розвідки це приховати неможливо. Мало того, ми сьогодні фіксуємо в їхніх підрозділах, що знаходяться на передовій, неукомплектованість. Низька зарплата не дозволяє їх укомплектувати», - сказав він.





Нагадаємо, що 6 вересня бойовики грубо порушили режим припинення вогню. Один український військовий загинув, ще один отримав поранення. Після другого обстрілу збройні сили України відкрили вогонь.



Також 6 вересня на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовий автомобіль, в результаті чого двоє військових отримали поранення. Один з них помер.



Раніше ватажок бойовиків «ДНР» Денис Пушилін розпорядився з 7 вересня відкрити вогонь по українських позиціях біля селища Шуми. За його словами, Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо білоруського режиму припинення вогню. Українські військові спростовують звинувачення бойовиків. Вони заявили, що будуть відповідати на обстріли.



Після чого Пушилін вирішив перенести обстріл на 9 вересня.





