Перевірки в Алчевську: росія перевіряє телефони школярів на наявність "забороненого" контенту

09:33 08 листопада Київ, Україна

Загарбники у тимчасово окупованому Алчевську Луганської області проводять несподівані перевірки у навчальних закладах та здійснюють контроль за телефонами учнів та викладачів з метою виявлення "забороненого" контенту, як повідомив голова Луганської обласної адміністрації (ОВА) Артем Лисогор.



Згідно з інформацією, наданою Лисогором, представники так званої "ЛНР" без попереднього повідомлення відвідують навчальні заклади та вилучають мобільні пристрої в учнів та педагогів. Проводяться перевірки як на наявність забороненого контенту, так і підозрілі розмови у соціальних мережах.



Такі стрімкі перевірки здійснюються без присутності батьків чи законних опікунів.



Крім того, глава ОВА підкреслив, що ціни на продукти та товари першої необхідності у так званій "ЛНР" формуються хаотично і відрізняються в різних містах, причому вони значно вищі, ніж у росії. Ця проблема також стосується сфери транспорту, де ціни на послуги таксі між окупованими містами суттєво підвищені, особливо у випадках, коли немає регулярних перевезень.



Лисогор зазначив, що навіть у Луганську ціни на замовлення таксі вищі вдвічі порівняно з обласними центрами росії, і це викликає серйозні проблеми для місцевих жителів.