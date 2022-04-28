Перевірки МОЗ: Степанов ініціював звільнення керівників медустанов

10:51 30 листопада Київ, Україна

Уже в перший день перевірок виявлено незадовільні показники забезпечення лікарень в Житомирській області, Міністерство охорони здоров'я України буде ініціювати звільнення керівників медустанов.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов

"Ми подивилися на справжній стан статистики, яку нам подають. Нам це дуже важливо. Я хочу нагадати, що всю статистику, яку ми потім говоримо вам, щодо забезпечення лікарень киснем, кисневими концентратами - ми беремо безпосередньо в лікарнях. І за кількістю людей, які перебувають на лікуванні, і за кількістю вільних ліжок з киснем, по завантаженості. Тобто, все те, про що ми говоримо. У багатьох лікарнях вона дійсно відповідає тому, що ми отримуємо. У деяких лікарнях, наприклад... Я, відвідавши обласну лікарню міста Житомир, де у нас, згідно зі статистикою, 117 вільних ліжок з киснем - виявилося, що це не зовсім відповідає дійсності. На цих ліжках зараз лікуються інші хворі, після інсульту, після інфаркту, які іноді вимагають кисневої терапії. Отже, замість 117 було 66 вільних ліжок. Але, все ж, вільні ліжка є, але це спотворює статистику. Ми зведемо все в одну довідку і повідомимо про результати. Не виключаю, що будемо звертатися з приводу деяких керівників установ, до власників про звільнення цих керівників", - зазначив чиновник.

Також Степанов зазначив, що не всі медичні установи підпорядковуються Міністерству охорони здоров'я, а тому у них немає повноважень проводити звільнення.

"Якби у нас (в МОЗ - ред.) була можливість звільнити (керівників - ред.), то я б вже сьогодні вранці деяких звільнив, в перший робочий день після відвідин цих лікарень. Крайньою мірою, це те, що мені повідомили заступники. Те, що я особисто побачив", - зазначив міністр.

Звільнення керівників яких саме лікарень передбачається - поки невідомо.