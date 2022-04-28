Проведення "референдуму" у Херсоні не планується - Стремоусов

Херсонський колаборант Кирило Стремоусов заявив, що на тимчасово захоплених територіях області не планується проведення "референдуму".
Чоловіка російський режим призначив заступником голови "військово-цивільної адміністрації регіону".
За словами зрадника, росія не має наміру "повертати" регіон Україні. Стремоусов додав, що головне завдання зараз – відновлення економіки області – росЗМІ.
За словами зрадника, росія не має наміру "повертати" регіон Україні. Стремоусов додав, що головне завдання зараз – відновлення економіки області – росЗМІ.
Зазначимо, 45-річний житель Херсона Кирило Стремоусов був блогером, відомим своїми проросійськими поглядами. У березні окупанти призначили його головою так званого комітету з порятунку "За мир та порядок".
У Херсонській області у "рубльову зону". Терміном реалізації таких мрій там назвали вже 1 травня.
У Херсонській області у "рубльову зону". Терміном реалізації таких мрій там назвали вже 1 травня.
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