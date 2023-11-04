Провальні випробування російських балістичних ракет.

12:18 04 листопада Київ, Україна

Погрожуючи світу своїм ядерним потенціалом, росія розуміє, що цей потенціал невблаганно застаріває і потребує хоча б модернізації.. На жаль, для Кремля практично всі випробування носіїв ядерного заряду закінчуються невдачею.

Як повідомило сьогодні, 4 листопада, Головне управління розвідки Міноборони України, чергові випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 Ярс, яка є основною в наземному компоненті стратегічних ядерних сил Росії, також успішно провалилися.

Зазначається, що запуск було здійснено 1 листопада з космодрому Плесецьк в Архангельській області за метою на полігоні Кура на Камчатці.

"Ракета Ярс збилася з курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань стратегічних ядерних сил держави-агресора Росії 25 жовтня 2023 року. Також невдало 25 жовтня завершився випробувальний запуск з підводного ракетного крейсера Борей балістичної ракети РСМ-56 Булава, який вкотре засвідчив її ненадійність", - наголосили в ГУР.

Розвідники додали, що Росія має серйозні проблеми і з важкою МБР РС-28 Сармат шахтного базування, яка є одним з ключових проектів в оголошеному Москвою процесі модернізації стратегічних ядерних сил країни.

Як відомо, ракету Сармат почали створювати у 2009 році і, за планами Кремля, вона мала стати на озброєння п'ять років тому, проте дату постійно відстрочували.. Зрештою, це сталося у вересні 2023 року – після першого та єдиного повноцінного випробування.

"В порівнянні з виготовленою в Україні МБР РС-20 Воєвода, створена їй на заміну ракета Сармат позбавлена будь-яких переваг у конструкції, головній частині або методах подолання протиракетної оборони. Фактично Сармат – недопрацьована, недосконала, сира ракета", – наголосили у ГУР.

Крім того, залишаються непереборними складності Росії у намірах удосконалити повітряний компонент стратегічних ядерних сил.. У рамках часткової модернізації радянських бомбардувальників Ту-160 і Ту-95С росіяни мають здатність щорічно опрацьовувати 1-2 літаки.

"Усі перелічені проблеми стратегічних ядерних сил держави-агресора Росії - прямий наслідок санкційної політики цивілізованого світу проти Москви", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 вересня росія заявила, що розгорнула і поставила на бойове чергування ракетний комплекс Сармат, яким російський президент Володимир Путін лякав світ ще 2018 року.