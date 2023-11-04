Провальні випробування російських балістичних ракет.

Погрожуючи світу своїм ядерним потенціалом, росія розуміє, що цей потенціал невблаганно застаріває і потребує хоча б модернізації.. На жаль, для Кремля практично всі випробування носіїв ядерного заряду закінчуються невдачею.
Як повідомило сьогодні, 4 листопада, Головне управління розвідки Міноборони України, чергові випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 Ярс, яка є основною в наземному компоненті стратегічних ядерних сил Росії, також успішно провалилися.
Зазначається, що запуск було здійснено 1 листопада з космодрому Плесецьк в Архангельській області за метою на полігоні Кура на Камчатці.
Розвідники додали, що Росія має серйозні проблеми і з важкою МБР РС-28 Сармат шахтного базування, яка є одним з ключових проектів в оголошеному Москвою процесі модернізації стратегічних ядерних сил країни.
Як відомо, ракету Сармат почали створювати у 2009 році і, за планами Кремля, вона мала стати на озброєння п'ять років тому, проте дату постійно відстрочували.. Зрештою, це сталося у вересні 2023 року – після першого та єдиного повноцінного випробування.
Крім того, залишаються непереборними складності Росії у намірах удосконалити повітряний компонент стратегічних ядерних сил.. У рамках часткової модернізації радянських бомбардувальників Ту-160 і Ту-95С росіяни мають здатність щорічно опрацьовувати 1-2 літаки.
Нагадаємо, 1 вересня росія заявила, що розгорнула і поставила на бойове чергування ракетний комплекс Сармат, яким російський президент Володимир Путін лякав світ ще 2018 року.
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