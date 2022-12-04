Провал у війні з Україною може змінити подальші цілі путіна - розвідка США

12:37 04 грудня Київ, Україна

Президент Росії Володимир Путін не очікував, що Збройні сили Росії в Україні зіткнуться з провалом. Це "відкриття" може вплинути на його цілі у війні. Про це заявила директор Національної розвідки США Евріл Хейнс на щорічному Форумі національної оборони у Каліфорнії у суботу, 3 грудня, пише Reuters.

При цьому вона наголосила, що глава Кремля не має наміру відмовлятися від довгострокових планів щодо України.

"Можливо, Путін захоче скоротити свої короткострокові військові цілі, щоб повернутися до своїх планів за деякий час", - заявила Хейнс.

Вона сказала, що росія "досить швидко" витратила свої військові запаси.

"Я дійсно думаю, що він стає більш обізнаним про проблеми, з якими стикаються військові в Росії. Але нам все ще не зрозуміло, чи має він на цьому етапі повну картину проблем. Ми бачимо нестачу боєприпасів, морального духу, проблеми із постачанням, логістикою", - сказала Хейнс.

Відповідаючи на питання про наслідки атак Росії на енергосистему України та іншу громадянську інфраструктуру, Хейнс сказала, що мета Москви частково полягала в тому, щоб підірвати волю українців до опору. Водночас, вона зазначила, що українці так само налаштовані на перемогу, хоча економіка країни страждає.

Зазначимо, російські загарбники не залишають спроб прорвати позиції ЗСУ на східному фронті.

Нагадаємо, військово-політичне керівництво російської федерації на початку повномасштабного вторгнення в Україну планувало не лише захоплення території та повалення уряду, а й готувало під час інтервенції масові вбивства громадян.