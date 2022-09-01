Провал бліцкригу поставив путіна у безвихідь - Кучма

17:13 04 серпня Київ, Україна

Путін прорахувався, напавши на Україну, але задля збереження влади йому потрібно видати якісь результати вторгнення за перемогу у війні.

Про це заявив експрезидент України Леонід Кучма у розмові з «Бі-бі-сі».

«Якщо говорити про емоційну складову, путін сьогодні хотів би, щоб усе, як у казці, відкрутилося, відігралося назад. Щоб 24 лютого начебто не було», — упевнений Кучма.

Кучма заявив, що «бліцкриг провалився, причому провалився внаслідок фатального прорахунку путіна».

«Саме так — це був фатальний прорахунок у злочинних планах, а не якась там безневинна „помилка“, про яку говорять ті, хто хоче „зберегти обличчя“ путіну. Пізно. Не відкрутиш, не збережеш», - сказав він.

За його словами, західна допомога Україні та санкції проти росії стали «неприємним та болючим сюрпризом» для путіна. Однак тепер, упевнений експрезидент, керівництво росії має вирішити завдання збереження своєї влади. Для цього потрібно, «щоб російський обиватель з манією величі отримав свою порцію наркотику, що створює ту саму віртуальну реальність, де він почувається владикою світу та героїчним переможцем», підсумував Кучма.

«Що влада продаватиме йому як перемогу? Що зможуть. Руйнування нашої інфраструктури та нашого промислового потенціалу, яке видаватиме за „демілітаризацію“. Судилище над азовцями, яке оголосять тією міфічною „денацифікацією”. Повну окупацію "ЛДНР", сухопутний коридор до Криму, дніпровську воду...», — вважає колишній український президент.

За словами Кучми, лютневе вторгнення росії стало для нього потрясінням. Однак, заявив експрезидент України, він втратив ілюзії про природу російської влади ще в 2003 році, коли росія спробувала побудувати дамбу через Керченську протоку до острова Тузла: «Під час першої спроби московського зазіхання на український Крим я наказав стріляти на ураження, якщо росіяни спробують увірватися на острів Тузла. І я розумів реальний рівень російської загрози, адже був непогано поінформований із різних джерел».



Спроба будівництва греблі призвела до міждержавного конфлікту щодо належності острова. Однак у результаті острів продовжував керуватися Україною. Після анексії Криму у 2014 році росія в односторонньому порядку заявила про своє територіальне право на Керченську протоку та острів Тузла. Пізніше через нього було прокладено ділянку Кримського мосту.