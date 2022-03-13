Протистояння загрозам Росії змушує НАТО збільшувати військовий потенціал

10:06 14 червня Київ, Україна

Ще з часів Холодної війни НАТО не відчував такої потужної загрози, яка зараз надходить від наступниці СРСР - Росії. Хиткий мир, який був досягнутий договорами про ядерне роззброєння, практично втрачений через імперські амбіції Кремля. За заявою генсека Альянсу Йенса Столтенберга, НАТО буде нарощувати свій військовий потенціал для протидії Росії.

Столтенберг розповів, що підхід НАТО до Росії заснований на тому, що "ми називаємо двоїстим підходом - на обороні і діалозі".

"Ми зараз здійснили найбільш серйозне посилення нашої колективної оборони з часів закінчення Холодної війни, і будемо продовжувати зміцнювати її, підтримуючи високий ступінь готовності, нарощуючи кількість військ і збільшуючи оборонні інвестиції", - заявив Столтенберг.

За його словами, Альянс буде "реагувати дуже жорстко і чітко, використовуючи широкий набір різних інструментів", як це робилося в останні роки.

Одночасно зі зміцненням протиповітряної і протиракетної оборони НАТО буде здійснювати контроль над озброєннями, повідомив генсек.

Столтенберг також підкреслив важливість санкцій, введених проти Росії. За його словами, їхнє застосування слід продовжувати поряд з "більш значною підтримкою близьких партнерів НАТО, таких як Україна і Грузія".

На саміті НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі, планується затвердити нову політику кібер і космічної оборони, а також обговорити протидію Росії та Китаю, і співпрацю з Україною і Грузією.