Протистояння путінській агресії: у Канаді пройшов міжнародний безпековий форум

16:56 22 листопад Київ, Україна





Українська делегація на чолі із секретарем РНБО України Олексієм Даниловим, міністром нацоборони Канади Анітою Ананд, заступником міністра нацоборони Канади Джоді Томасом, делегацією сенаторів США, до якої увійшли сенатор-республіканець, член Комітету закордонних справ Сенату Джим Ріш та сенатор від Демократичної партії, член Комітетів збройних сил та закордонних справ Сенату Джин Шагін, а також сенатори Тім Кейн, Кріс Кунс, Роджер Вікерс та Джонні Ернство. Вони обговорили питання співпраці та актуальні загрози, зокрема, дестабілізуючу тактику Росії у Східній Європі.



Американська делегація підтвердила свою двопартійну підтримку демократичних партнерів на тлі зростання путінської агресії. Цими вихідними у місті Галіфакс (Канада) пройшов міжнародний безпековий форум, за участю представників України, США та Канади.Українська делегація на чолі із секретарем РНБО України Олексієм Даниловим, міністром нацоборони Канади Анітою Ананд, заступником міністра нацоборони Канади Джоді Томасом, делегацією сенаторів США, до якої увійшли сенатор-республіканець, член Комітету закордонних справ Сенату Джим Ріш та сенатор від Демократичної партії, член Комітетів збройних сил та закордонних справ Сенату Джин Шагін, а також сенатори Тім Кейн, Кріс Кунс, Роджер Вікерс та Джонні Ернство. Вони обговорили питання співпраці та актуальні загрози, зокрема, дестабілізуючу тактику Росії у Східній Європі.Американська делегація підтвердила свою двопартійну підтримку демократичних партнерів на тлі зростання путінської агресії.

"Україна – суверенна країна та потужний союзник Америки. Було честю зустріти українську делегацію на форумі у Галіфаксі", – сказав Джонні Ернст, сенатор від Республіканської партії.

Він додав: "Ми маємо підтримувати народ України у протистоянні зростанню російської агресії".

Також сенатори наголосили на важливості міжнародного співробітництва у сфері безпеки. У спільній заяві за результатами форуму, сенатори зазначили: "Коли діячі, подібні до Китаю та Росії все більше загрожують цінностям та інтересам США та союзників, все важливіше працювати разом, щоб знайти логічні рішення, які можуть бути втілені зараз і протягом наступних десяти років".

Під час зустрічей секретар РНБО України подякував канадським та американським партнерам за всебічну допомогу та підтримку України та висловився за поглиблення співпраці у сфері безпеки зі США та Канадою.