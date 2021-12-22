Протидія агресії РФ: глава СБУ зустрівся з повіреною у справах США в Україні

Глава СБУ Іван Баканов провів зустріч з повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, сторони обговорили загрози безпеки і протидію агресії Росії.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Повідомляється, що глава СБУ в свою чергу зазначив, що українська спецслужба готова і надалі об'єднувати зусилля з міжнародними колегами, щоб Україна могла ще більш успішно стримувати військові і гібридні загрози з боку РФ.
Він зазначив, що така підтримка важлива, коли нашій країні протистоїть такий потужний ворог, як Росія.
Також на зустрічі обговорювалося нещодавнє введення Україною санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб, перспективи реформи СБУ, повідомили в пресслужбі.
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