Протидія агресії РФ: глава СБУ зустрівся з повіреною у справах США в Україні

12:20 14 квітень Київ, Україна

Глава СБУ Іван Баканов провів зустріч з повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, сторони обговорили загрози безпеки і протидію агресії Росії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Сполучені Штати підтверджують свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, і хочуть докласти спільних з Україною і партнерами зусиль, щоб досягти миру", - заявила Квін.

Повідомляється, що глава СБУ в свою чергу зазначив, що українська спецслужба готова і надалі об'єднувати зусилля з міжнародними колегами, щоб Україна могла ще більш успішно стримувати військові і гібридні загрози з боку РФ.

"Ми звикли до постійної загрози з боку РФ, оскільки вже не раз бачили подібне "брязкання зброєю". Таке сусідство - це стабільний фактор ризику, якого не мають інші європейські країни. А ми не просто співіснуємо з ним вже 7 років, а протидіємо йому. І завдяки міжнародному партнерству Україна має додаткові можливості для захисту власного суверенітету", - сказав Баканов.

Він зазначив, що така підтримка важлива, коли нашій країні протистоїть такий потужний ворог, як Росія.



Також на зустрічі обговорювалося нещодавнє введення Україною санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб, перспективи реформи СБУ, повідомили в пресслужбі.