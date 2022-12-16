Проти нової резолюції ООН щодо Криму виступили 14 країн

09:43 16 грудня Київ, Україна

Генеральна Асамблея ООН ухвалила нову резолюцію щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму - проти неї виступили менше держав, ніж попереднього разу.

Про це повідомляють ЗМІ.

"За" проголосували 82 країни, проти – 14, 80 – утрималися. Окрім росії, проти проголосували білорусь, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Казахстан, Малі, Нікарагуа, Судан, Сирія та Зімбабве.

Це менше, ніж під час голосування 16 грудня 2021 року – тоді проти проголосували лише 25 держав.

Зокрема, цього разу "утрималися" Сербія та Вірменія. Порівняно з торішнім голосуванням, змінили позицію на "утрималися" також Індія, Киргизстан, Саудівська Аравія, Філіппіни.