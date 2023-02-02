Протести у Польщі: українців попереджають про складнощі на пунктах пропуску

12:20 02 лютого Київ, Україна

Громадян України, які перетинають польський кордон, попереджають про можливі складнощі у трьох пунктах пропуску через заплановані акції протесту поляків.



Про це повідомляє Державна прикордонна служба.



Прикордонники попереджають, що 2 та 3 лютого 2023 року на під'їзних дорогах до пунктів пропуску "Корчева - Краковець", "Медика - Шегині" та 2 лютого 2023 року на під'їзній дорозі до пункту пропуску "Хребене - Рава-Руська" з боку Польщі заплановано проведення акцій протесту.



Це може вплинути на рух транспортних засобів, що перетинають державний кордон.



За даними ЗМІ, мешканцям прилеглих до кордону з Україною населених пунктів Польщі не подобається надмірний рух транспорту, тому вони мають намір блокувати рух на в'їзд до країни, щоб таким чином привернути увагу до цього питання.