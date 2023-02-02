Протести у Польщі: українців попереджають про складнощі на пунктах пропуску

Громадян України, які перетинають польський кордон, попереджають про можливі складнощі у трьох пунктах пропуску через заплановані акції протесту поляків.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Прикордонники попереджають, що 2 та 3 лютого 2023 року на під'їзних дорогах до пунктів пропуску "Корчева - Краковець", "Медика - Шегині" та 2 лютого 2023 року на під'їзній дорозі до пункту пропуску "Хребене - Рава-Руська" з боку Польщі заплановано проведення акцій протесту.
Це може вплинути на рух транспортних засобів, що перетинають державний кордон.
За даними ЗМІ, мешканцям прилеглих до кордону з Україною населених пунктів Польщі не подобається надмірний рух транспорту, тому вони мають намір блокувати рух на в'їзд до країни, щоб таким чином привернути увагу до цього питання.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Прикордонники попереджають, що 2 та 3 лютого 2023 року на під'їзних дорогах до пунктів пропуску "Корчева - Краковець", "Медика - Шегині" та 2 лютого 2023 року на під'їзній дорозі до пункту пропуску "Хребене - Рава-Руська" з боку Польщі заплановано проведення акцій протесту.
Це може вплинути на рух транспортних засобів, що перетинають державний кордон.
За даними ЗМІ, мешканцям прилеглих до кордону з Україною населених пунктів Польщі не подобається надмірний рух транспорту, тому вони мають намір блокувати рух на в'їзд до країни, щоб таким чином привернути увагу до цього питання.
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